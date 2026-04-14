Leonel Herrera advierte sobre riesgos institucionales, económicos y sociales

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El periodista y analista político Leonel Herrera aseguró que, aunque el gobierno del presidente Nayib Bukele ha logrado avances significativos en materia de seguridad pública, El Salvador enfrenta desafíos importantes en áreas institucionales, económicas y sociales que podrían influir en su estabilidad futura y en la percepción ciudadana sobre la actual administración.

Durante la conversación, Herrera abordó uno de los principales debates políticos actuales: si es posible una alternancia democrática mediante elecciones en un contexto donde el oficialismo mantiene amplio control institucional. Según el analista, aunque existe la percepción de que la vía electoral está cerrada, la experiencia internacional demuestra que estos escenarios pueden cambiar. Como ejemplo, mencionó el caso de Hungría, donde —según afirmó— la oposición logró imponerse en elecciones recientes pese al dominio político previo del gobierno.

“El argumento de que ya no es posible una salida electoral no necesariamente es definitivo”, señaló, al considerar que factores como el descontento ciudadano o las condiciones económicas pueden modificar el panorama político en algún momento.

Herrera reconoció que el gobierno actual ha logrado desarticular estructuras criminales que durante años afectaron la seguridad nacional. Sin embargo, sostuvo que este proceso pudo haberse realizado sin recurrir a negociaciones antes con estos grupos, como señalan investigaciones periodísticas.

Asimismo, cuestionó algunos efectos del régimen de excepción, señalando que, en su opinión, debió acompañarse con mayores garantías para evitar detenciones injustificadas. A pesar de ello, reconoció que la reducción de la violencia ha tenido impacto en la vida cotidiana de la población.

El analista también calificó los últimos años de gestión gubernamental como una etapa de “oportunidades perdidas” en materia social y económica. Entre los aspectos señalados mencionó la ausencia de una reforma fiscal progresiva, el incremento del endeudamiento público y la continuidad de procesos de privatización en áreas estratégicas.

En ese sentido, afirmó que la reducción de la violencia representaba una oportunidad histórica para impulsar políticas sociales más amplias en comunidades vulnerables. “Luego de debilitar a las pandillas, era el momento para una inversión fuerte en salud, educación y desarrollo comunitario”, expresó.

Otro de los temas abordados fue la aprobación de proyectos relacionados con la minería metálica, que —según Herrera— podría generar impactos ambientales importantes en un país con limitada disponibilidad hídrica. De acuerdo con datos citados durante la entrevista, El Salvador es uno de los países de Centroamérica con menor acceso al agua por habitante, lo que, a su juicio, convierte el tema en un asunto sensible para la población.

El analista también se refirió a recientes protestas registradas en Chalatenango relacionadas con el sistema financiero cooperativo, señalando que este tipo de manifestaciones reflejan que la población continúa movilizándose cuando percibe riesgos directos a su estabilidad económica, lo que implica que el miedo no necesariamente desmoviliza a la población. En su opinión, situaciones similares podrían repetirse si decisiones públicas afectan áreas sensibles como el empleo, el acceso al agua o los servicios sociales.

En el ámbito institucional, Herrera cuestionó el papel de actores sin cargos oficiales dentro del entorno presidencial en la discusión pública de temas gubernamentales, como e caso de los hermandos del presidente Bukele, luego que Ibrjim Bukele anunciara la existencia de una Comisión paralela a los organismos judiciales, que está analizando caos de salvadoreos inocentes capturados en el marco del Régimen de Excepción.

Además, consideró que el gobierno enfrenta actualmente una etapa compleja en materia de comunicación política, derivada —según su análisis— de diversos acontecimientos recientes, entre ellos informes internacionales sobre derechos humanos, como el del GIPES, pronunciamientos de congresistas estadounidenses que han pedido explicación de salvadoreños llevados al CECOT junto a venezolanos deportados, y procesos judiciales relacionados con estructuras criminales en tribunales extranjeros.

En otro segmento de la entrevista, el analista abordó el contexto internacional, particularmente las tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán.

También expresó preocupación por el aumento de tensiones geopolíticas y el posible incremento de armamento estratégico en la región, lo que podría afectar el equilibrio mundial en los próximos años.

Finalmente, el entrevistado se refirió a la narrativa política sobre la permanencia del actual modelo gubernamental en el país. Según explicó, existe un discurso que busca proyectar la idea de que el sistema político actual es irreversible; sin embargo, sostuvo que la historia demuestra que los escenarios políticos pueden transformarse con el tiempo en función de factores sociales, económicos y electorales.

“El comportamiento de la población depende mucho de las condiciones materiales de vida. Si estas cambian, también cambian las dinámicas políticas”, concluyó.

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