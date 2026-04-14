Sindicatos de ka UES rechazan Ley de Asocios Público-Privados

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Convocan a marcha el 1° de mayo

Redacción Nacionales

@Diario Co Latino

Diversos sindicatos de la Universidad de El Salvador convocaron a la marcha a realizarse el uno de mayo, en la que protestarían ante los intentos de privatización de la educación, de aprobarse nueva Ley de Asocios Públicos Privados.

Es de contextualizar que el Gobierno envió a la Asamblea Legislativa una propuesta de Ley de Asocios Público Privados, que abriría la posibilidad de que las instituciones del Estado suscriban contratos con empresas privadas para la infraestructura o prestación de servicios de salud, educación pública y de recursos hídricos, incluido la Universidad de El Salvador.

Las organizaciones de la Universidad de El Salvador denunciaron que esta ley busca privatizar la educación. “Esta reforma busca poner la infraestructura y los servicios públicos al servicio del enriquecimiento de empresas privadas, subordinado derechos de la ciudadanía a los intereses inversionistas, consorcios y operadores comerciales incluyendo en esta privatización, ámbitos vinculados a los derechos inalienables como la salud y educación, abriendo la posibilidad de cobros directos a la ciudadanía usuaria”, señaló Andrea Hernández, representante de la Fuerza Estudianteil Salvadadoreña (FES).

Hernández enfatizó que la propuesta de ley “habilita contrato de largo plazo, cobros de tarifas a usuarios, pagos estatales, garantías para inversionistas y mecanismos para convertir iniciativas privadas de lucro en proyectos públicos”.

Las organizaciones señalaron que la ley facilita el hacer negocios sobre bienes, servicios y funciones que son derechos del pueblo; por ello, rechazaron la propuesta. “La Universidad de El Salvador como entidad debe ser expresamente excluida en leyes de este tipo”, enfatizaron las organizaciones.

La omisión de la exclusión de la UES “busca establecer las condiciones jurídicas para que la educación superior pública pase a ser “objeto de privatización”. La propuesta implementa una ruta de privatización al establecer que los bienes públicos estatales pasen a ser recursos para los negocios privados montados sobre las necesidades colectivas y los derechos económicos y sociales”.

La exclusión expresa en la ley vigente “ha protegido ámbitos de derecho como la salud, la educación pública y la UES”, recordaron los respresentantes de las organizaciones de la UES. En ese sentido, solicitaron que se envíe al archivo el proyecto de ley de alianzas público privadas y que se reitere la exclusión de la Universidad de El Salvador, la salud pública y la educación pública de cualquier régimen de asocios o alianzas.

María Inés Dávila, docente e investigadora de la UES, agregó que, a lo largo de estos años, se han aprobado leyes “que van en detrimento de los derechos de las personas que vivimos en este país”. Con la propuesta de Ley de Asocios Público-Privados “está enfocada específicamente a beneficiar el lucro, a proponer como mercancía los derechos que hemos alcanzado a la salud, a la educación, y eso lo vemos con muchísima preocupación”.

Dávila ejemplificó que desde 2021, se logró la gratuidad de la educación superior en la UES, pero esto, “está en peligro” si se llegase a concesionar los servicios de educaión superior. “Ya estamos viendo las afectaciones del acceso a salud, así que realmente nos preocupa muchísimo como comunidad universitaria, y lo rechazamos profundamente, que la Universidad de El Salvador esté siendo afectada ahora por una nueva ley”.

En ese sentido, las organizaciones convocaron a una marcha el primero de mayo, que saldrá a las 8 de la mañana desde el Parque Cuscatlán. El uno de mayo es el Día Internacional del Trabajador; y diversas organizaciones han convocado a marchar para conmemorar el día y exigir el respeto de los derechos humanos y laborales.

“El primero de mayo tenemos que ir como población trabajadora, como población salvadoreña y como nación, a reclamar porque estos derechos que han sido alcanzados no deben ser privatizados”, aexigió Dávila.

Las organizaciones firmantes son: Resistencia UES, la Asociación de Estudiantes de Sociología de la UES (ASESUES), el colectivo de artistas y profesionales consecuentes, docentes e investigadores UES, Colectivo Universitario por la Democracia, la Fuerza Estudiantil Salvadoreña (FES), el Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico, y el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP).

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