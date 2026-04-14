EL INCREMENTO REAL EN LA VIOLENCIA SOCIAL EN EL PAÍS A PESAR DE LA NEGACIÓN ESTATAL

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Luis Arnoldo Colato Hernández

Educador

El alegato del ilegal régimen que nos gobierna, según el cual somos el país más seguro, está animado por el interés de vender al país como nodo de desarrollo comercial y turístico atractivo para las inversiones.

Y, sin embargo, el hecho incontestable es que no existe la institucionalidad que lo respalde, pues el país, no solo no es seguro, lo que el innegable incremento de la violencia en las calles evidencia, tampoco es el vergel de institucionalidad pretendido con que se publicita.

Partamos del hecho de que nos gobierna un régimen ilegal e ilegítimo, producto de un golpe institucional contra la corte suprema de justicia, que además desmonto toda la institucionalidad y es tenido como el más corrupto de la región [IPC/BM/FEM/AS_COA/ControlRisk], que colocó al país en la posición 120 de 180, en el índice de percepción de corrupción global [IPCg], con el más alto índice de corrupción en la región y del hemisferio.

Consideremos para ilustrar esto el tema de la seguridad pública, que la narrativa oficial alega es la mejor del hemisferio, cuando en realidad no es así, algo que los portales de la fgr, la pnc y el onec.gob señalan, pues la cifra real comparativa en la que descendió la violencia es del 60%, en relación a la misma fecha hace 5 años, que es un logro innegable, pero distante y por mucho de la afirmada mediática y politiqueramente por el régimen.

Y lo vemos y sentimos en las calles del país, donde la violencia sexual, social, y los secuestros están aumentando ahora mismo exponencialmente, y casos como el del estudiante de la UCA, o el del niño estudiante en Santa Ana, gravados ambos en directo, exponen crudamente, sin que, para agravarlo, las entidades responsables de seguridad hayan podido responder en concordancia.

Y no pueden responder porque además de que se las urge a alinearse con lo que el discurso del oficialismo afirma, se encuentran limitados por los crecientes recortes que de fondos se les hacen, en proporción a los aumentos que tanto la ffaa como comunicaciones de la presidencia, reciben, lo que las limita en extremo en el cumplimiento de su mandato constitucional.

Y es que estos recortes tienen por propósito, no el alegado proceso de eficientización que supuestamente adelanta el régimen, nada de eso, lo que las mismas cifras también corroboran, sino el de precisamente incapacitarlas a ambas, a la fgr y a la pnc, para que, los elementos comprometidos con la misión de estas que aún quedan en ejercicio, no puedan cuando llegue el momento, realizar su labor investigativa, y pueda la corruptela imperante del régimen salvarse porque simplemente no se la puede evidenciar.

Y, sin embargo, esa negación sólo profundiza el fenómeno de la violencia, y la que el intento de ocultar del régimen no puede hacer desaparecer, porque es como el virus que nunca se fue, y siempre nos acompaña.

Porque es estructural, y no demagogia.

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