CGRI de Irán utilizará nuevas capacidades si conflicto continúa

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TEHERÁN/Xinhua

El Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán prometió utilizar nuevas capacidades militares si continúa la guerra con Estados Unidos e Israel, informó este lunes la agencia de noticias semioficial Fars.

«Aún no hemos utilizado nuestras capacidades, y si la guerra continúa, revelaremos capacidades de las que el enemigo no tiene ni idea», dijo el vocero del CGRI, Hossein Mohebbi.

Por otra parte, Reza Talaeinik, vocero del Ministerio de Defensa de Irán, dijo hoy que las capacidades de las fuerzas armadas iraníes están aumentando, con suficientes misiles, drones, armas, municiones y otro tipo de equipo militar para continuar con las operaciones ofensivas y defensivas en el futuro, informó la agencia oficial de noticias iraní IRNA.

El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, publicó hoy en la red social X que el intento estadounidense por imponer un bloqueo en el estrecho de Ormuz es una «venganza por elección» contra la economía mundial.

Delegaciones de Irán y Estados Unidos sostuvieron extensas negociaciones en Islamabad el sábado y en las primeras horas del domingo para reducir las tensiones en Medio Oriente. Las conversaciones, en las que no se logró alcanzar un acuerdo, tuvieron lugar luego de que el miércoles se anunció un cese al fuego entre Irán, Estados Unidos e Israel, después de 40 días de enfrentamientos.

Hoy con anterioridad, el ejército estadounidense anunció el comienzo de su bloqueo de todos los puertos y zonas costeras iraníes, y dijo que sólo permitirá la navegación entre puertos no iraníes para transitar por el estrecho de Ormuz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también advirtió en Truth Social que el ejército estadounidense «eliminará» todo buque iraní que se acerque al bloqueo estadounidense en el estrecho.

Irán tiene ·muchas ganas de llegar a un acuerdo·, dice Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó que su administración recibió la mañana del lunes una llamada de Irán, y afirmó que Teherán tiene «muchas ganas de llegar a un acuerdo», y también expresó la disposición de Washington para alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto.

Trump no reveló si Washington había acordado otra ronda de conversaciones antes de que termine el cese al fuego el 21 de abril.

«Hemos recibido una llamada de la otra parte», dijo Trump a los reporteros en la Casa Blanca. Tienen «muchas ganas de llegar a un acuerdo».

Si no se alcanza un acuerdo con Irán para acabar con la guerra antes de que termine el cese al fuego, lo que ocurrirá «no será agradable para ellos», amenazó Trump.

Trump insistió en que un punto difícil de las conversaciones con Irán «es lo nuclear» y que una prioridad de Estados Unidos es recuperar el uranio enriquecido de Irán.

«Vamos a recuperar el polvo (de uranio). Los vamos a recuperar. Ya sea que nos lo den o que nosotros lo tomemos», reiteró Trump.

«Acordamos muchas cosas, pero ellos no aceptaron esto, y creo que lo aceptarán. Estoy casi seguro. De hecho estoy seguro. Si no lo aceptan, no hay acuerdo. Nunca habrá un acuerdo», dijo Trump sobre las conversaciones entre Estados Unidos e Irán del sábado en Pakistán.

Mediadores de Pakistán, Egipto y Turquía están trabajando para continuar las negociaciones entre Estados Unidos e Irán antes de que el actual cese al fuego expire, se indicó en informes.

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