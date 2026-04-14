Papa León XIV rechazó críticas de Trump y reafirmó llamado a la paz

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Ciudad del Vaticano/Prensa Latina

El papa León XIV respondió este a recientes declaraciones del presidente norteamericano, Donald Trump, en su contra, y enfatizó que no le teme a su gobierno, y seguirá proclamando su mensaje de paz.

“Demasiadas personas sufren hoy, demasiadas personas inocentes han muerto, y creo que alguien debe alzar la voz y decir que hay una mejor manera”, expresó el pontífice en el avión que lo condujo hacia Argelia, para iniciar un viaje apostólico por países africanos que incluye visitas a ese país, así como a Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial.

A preguntas de los periodistas que lo acompañan en ese viaje, en relación con los ataques que el pasado domingo le lanzó Trump, el obispo de Roma manifestó que “no me considero un político, no soy político, no quiero entrar en un debate con él” y “no creo que el mensaje del Evangelio deba ser tergiversado como algunos hacen”.

“Seguiré manifestándome en contra de la guerra, buscando promover la paz, el diálogo y el multilateralismo con los Estados para encontrar soluciones a los problemas” y ese llamado lo hago “por todos los líderes del mundo, no solo por él: intentemos poner fin a las guerras y promover la paz y la reconciliación”, añadió.

“No le temo al gobierno de Trump”, aseveró y aclaró que “no vemos la política exterior con la misma perspectiva” porque “creo en el mensaje del Evangelio como constructor de paz”.

Trump cuestionó la condena del papa León XIV a la guerra en Irán y lo acusó de ser “débil ante la delincuencia y pésimo en política exterior” a la vez que declaró a la prensa que “no era precisamente un gran admirador suyo” y le señaló que “debería espabilarse” pues era “débil en materia de armas nucleares”.

El pasado sábado, durante la Vigilia de Oración por la Paz, el santo padre pidió que los líderes mundiales elijan el diálogo ante posibles controversias y dejen a un lado el rearme, la guerra y la muerte.

El líder de la Iglesia católica apeló a enfrentar “ese delirio de omnipotencia que a nuestro alrededor se vuelve cada vez más impredecible y agresivo”, y demandó que “¡Basta de idolatría del yo y del dinero! ¡Basta de ostentación de fuerza! ¡Basta de guerra! La verdadera fuerza se manifiesta en el servicio a la vida”.

“Sin duda, los líderes de las naciones tienen responsabilidades ineludibles. Les clamamos: ¡Basta! ¡Es tiempo de paz! ¡Siéntense a la mesa del diálogo y la mediación, no a la mesa donde se planea el rearme y se deliberan acciones letales!”, apuntó.

El 7 de abril último León XIV condenó una amenaza catastrofista del mandatario norteamericano, Donald Trump, quien ese día anunció su intención de ordenar un ataque devastador contra la República Islámica, que podría destruir una civilización entera, palabras que alarmaron y mantuvieron en vilo al mundo.

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