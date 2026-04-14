Combustibles sufren otro incremento de $0.27 a partir de mañana

Redacción Nacionales
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Hasta $0.27 subirán, de nuevo, el precio de los combustibles en El Salvador, según lo dio a conocer la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas.
En la zona central, la gasolina Superior, Regular y el Diésel subirán, $0.27, $0.26 y $0.15 respectivamente, costando, $4.56, $4.23 y $4.39 en el mismo orden.
En la zona occidental, la gasolina Superior, Regular y Diésel subirán $0.27, $0.26 y $0.15 respectivamente, costando $4.57, $4.34 y $4.30 en el mismo orden.
En la zona oriental, la gasolina Superior, Regular y Diésel subirán $0.27, $0.26 y $0.14 respectivamente, costando $4.57, $4.24 y $4.30 en el mismo orden.
Este es el cuarto incremento consecutivo en el gas. Para poner un ejemplo y evidenciar los aumentos, en la zona central, la gasolina superior, regular y diésel hasta el 2 de marzo, costaba $3.77, $3.54 y $3.46 por galón, respectivamente, tras los aumentos, es decir, a partir de este martes 14 de abril, los mismos subieron $0.79, $0.69, y $0.84, respectivamente.
La DGHM informó sobre algunos factores internacionales que influyen en los precios de los combustibles entre ellos, el cierre continuo del Estrecho de Ormuz, posterior al acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que mantiene al alza los precios internacionales del petróleo y sus derivados.
Otro de los factores es el ataque a oleoducto de Arabia Saudita por parte de Irán, que aumenta el riesgo de suministros de hidrocarburos en Oriente Medio. Los nuevos precios estarán vigentes del 14 al 27 de abril.