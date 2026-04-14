Combustibles sufren otro incremento de $0.27 a partir de mañana

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Hasta $0.27 subirán, de nuevo, el precio de los combustibles en El Salvador, según lo dio a conocer la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas.

En la zona central, la gasolina Superior, Regular y el Diésel subirán, $0.27, $0.26 y $0.15 respectivamente, costando, $4.56, $4.23 y $4.39 en el mismo orden.

En la zona occidental, la gasolina Superior, Regular y Diésel subirán $0.27, $0.26 y $0.15 respectivamente, costando $4.57, $4.34 y $4.30 en el mismo orden.

En la zona oriental, la gasolina Superior, Regular y Diésel subirán $0.27, $0.26 y $0.14 respectivamente, costando $4.57, $4.24 y $4.30 en el mismo orden.

Este es el cuarto incremento consecutivo en el gas. Para poner un ejemplo y evidenciar los aumentos, en la zona central, la gasolina superior, regular y diésel hasta el 2 de marzo, costaba $3.77, $3.54 y $3.46 por galón, respectivamente, tras los aumentos, es decir, a partir de este martes 14 de abril, los mismos subieron $0.79, $0.69, y $0.84, respectivamente.

La DGHM informó sobre algunos factores internacionales que influyen en los precios de los combustibles entre ellos, el cierre continuo del Estrecho de Ormuz, posterior al acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que mantiene al alza los precios internacionales del petróleo y sus derivados.

Otro de los factores es el ataque a oleoducto de Arabia Saudita por parte de Irán, que aumenta el riesgo de suministros de hidrocarburos en Oriente Medio. Los nuevos precios estarán vigentes del 14 al 27 de abril.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...