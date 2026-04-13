El jefe de la Armada ridiculiza las amenazas de Trump de un bloqueo naval a Irán

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TEHERÁN/Tasnim

El comandante de la Armada iraní hizo hincapié en el control total que ejercen sus fuerzas sobre todos los movimientos estadounidenses en la región, calificando de absurdas las amenazas del presidente de Estados Unidos respecto a un bloqueo naval de Irán.

«Los valientes hombres de la Armada de la República Islámica de Irán vigilan y observan todos los movimientos del ejército estadounidense invasor en la región», declaró el domingo el comandante de la Armada iraní, el contralmirante Shahram Irani.

«Las amenazas del presidente estadounidense tras la vergonzosa derrota del ejército de su país en la tercera guerra impuesta (contra Irán) respecto a un bloqueo naval a Irán son ridículas y dan risa», declaró el jefe de la Armada.

El 28 de febrero, tras el asesinato del difunto líder iraní, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, y de varios comandantes militares, Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva militar contra Irán. En respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes llevaron a cabo una serie de contraataques durante 40 días, dirigidos contra objetivos militares estadounidenses e israelíes, lo que provocó daños significativos y prolongó el conflicto.

El 8 de abril se negoció un alto el fuego de dos semanas, lo que permitió las negociaciones en Islamabad, donde Irán propuso un plan de diez puntos que exigía la retirada de las tropas estadounidenses y el levantamiento de las sanciones.

Tras 21 horas de intensas negociaciones, la delegación iraní regresó a Teherán sin un acuerdo, alegando falta de confianza en los compromisos estadounidenses. En medio de estas tensiones, Trump anunció un bloqueo naval del estrecho de Ormuz, con el objetivo de interceptar los buques que hubieran pagado peajes a Irán. El ejército estadounidense confirmó que el bloqueo comenzaría el lunes a las 14:00 GMT, lo que intensificó aún más la situación.

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