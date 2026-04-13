Estados Unidos e Israel abandonarán la región con las manos vacías

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TEHERÁN/Tasnim

El comandante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica afirmó que Estados Unidos y el régimen sionista tendrán que abandonar la región sin haber conseguido ningún logro.

«El frente integrado de resistencia tiene una presencia poderosa y efectiva en toda la región y está a la espera de los enemigos de la humanidad», dijo el general de brigada Esmaeil Qaani en una publicación en redes sociales.

“Estados Unidos y el régimen sionista deberían recordar cómo huyeron con las manos vacías del heroico Yemen, Bab el-Mandeb y el Mar Rojo”, añadió.

“Ahora, ellos también abandonarán la región sin haber logrado nada”, declaró el general de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Sus declaraciones se produjeron después de que el presidente estadounidense Donald Trump dijera que la Armada de Estados Unidos comenzaría a bloquear el estrecho de Ormuz y que también interceptaría a cualquier embarcación en aguas internacionales que hubiera pagado un peaje a Irán.

Sin embargo, el CENTCOM afirmó que esto solo afectaría a los buques que se dirijan a puertos iraníes o salgan de ellos. El CENTCOM también indicó que los buques internacionales que no se dirijan a Irán ni salgan de él tendrían libertad de navegación para transitar por el estrecho.

El ejército estadounidense anunció que comenzará a bloquear los puertos iraníes el lunes a las 14:00 GMT.

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