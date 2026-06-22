Fallece el comandante de la Revolución Cubana Ramiro Valdés Menéndez

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LA HABANA/Xinhua

El comandante de la Revolución Cubana, Ramiro Valdés Menéndez, Héroe de la República de Cuba y Héroe del Trabajo, falleció este domingo en la ciudad de La Habana, cuando ocupaba el cargo de viceprimer ministro del país caribeño, confirmaron autoridades del país.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó en un mensaje en redes sociales su pesar por la muerte del dirigente y destacó la relación de respeto y cercanía que mantuvo con Valdés, al afirmar que la pérdida «duele profundamente, como la de un padre».

«Así lo quise y respeté siempre. Así recordaré su apoyo y consejos, su discreta colaboración y ejemplar consagración al servicio de la Patria», escribió Díaz-Canel.

Valdés Menéndez participó en el asalto al Cuartel Moncada, en julio de 1953, en la oriental provincia de Santiago de Cuba, además de integrar la expedición del yate Granma y combatir en la Sierra Maestra como miembro del Ejército Rebelde, etapa en la que alcanzó el grado de comandante.

Durante la guerra revolucionaria se desempeñó como segundo jefe de la Columna Invasora No. 8 Ciro Redondo y participó junto a Ernesto «Che» Guevara en la Batalla de Santa Clara, en el centro de Cuba.

Tras el triunfo de la Revolución Cubana ocupó diversas responsabilidades, entre ellas jefe militar en la región central del país y jefe de los órganos de la Seguridad del Estado.

Ejerció también como ministro del Interior y viceministro primero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, además de vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros.

Desde su fundación integró el Comité Central del Partido Comunista de Cuba y formó parte del Buró Político.

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