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El candidato a la Presidencia colombiana por el movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella (2-d), llega a emitir su voto a un puesto de votación durante las elecciones presidenciales, en Barranquilla, Colombia, el 21 de junio de 2026. La jornada electoral en Colombia para elegir al nuevo presidente y vicepresidente para el período 2026-2030 dio inicio el domingo a las 08:00 hora local (13:00 GMT) con la apertura de más de 13.000 puestos de votación en todo el territorio nacional. (Xinhua/Equipo de campaña movimiento Defensores de la Patria)

Abelardo de la Espriella gana elecciones presidenciales de Colombia, según resultados preliminares

Redacción Nacionales 21 junio, 2026 Mundo, Portada, Titular principal Comentarios desactivados en Abelardo de la Espriella gana elecciones presidenciales de Colombia, según resultados preliminares 365 Vistas

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BOGOTÁ/Xinhua/PL

El candidato presidencial colombo estadounidense, Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, resultó ganador este domingo en las elecciones presidenciales de Colombia para el período 2026-2030, según los últimos datos de las autoridades electorales.

La Registraduría Nacional confirmó el triunfo del abogado, quien obtuvo el 49,7 por ciento de la votación con base en el 99,8 por ciento de las mesas informadas, según datos preliminares.

Su contendiente político, el senador Iván Cepeda, del partido Pacto Histórico, obtuvo el 48,7 por ciento de la votación, de acuerdo con la autoridad electoral.

Temprano, luego de emitir el voto, el presidente Gustavo Petro expresó: ““El primer hecho que hay que validar es que el presidente no se pasa ni un segundo después del mandato popular, que no persiguió a nadie por sus opiniones religiosas, de género o de otro tipo. Hemos tratado de demostrar mucha libertad y democracia a pesar de las dificultades, ese es el balance que quedará en el tiempo”.

Afirmó que entrega una “democracia brillante, activa y multicolor” pese a las dificultades, y tras haber recibido un país ensangrentado, en referencia al estallido social que vivió el país en 2021.

También mencionó que en los últimos ochos meses disminuyeron los cultivos de coca y ponderó los resultados del programa de sustitución voluntaria de esas plantaciones, sin recurrir a bombardeos contra los campesinos.

Por otra parte, el mandatario destacó la neutralización por parte del Ejército de alias “Marlon”, uno de los cabecillas del autodenominado grupo armado Estado Mayor Central, una acción a la que calificó como “un golpe duro para las organizaciones armadas que pertenecen al narcotráfico”, al tratarse del segundo al mando de la estructura dirigida por alias “Iván Mordisco”.

Petro recordó que durante esta jornada está prohibido el uso de teléfonos celulares dentro de los cubículos de votación y comunicó que las empresas de transporte público operan normalmente.

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