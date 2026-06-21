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Irán celebra un empate con sabor a victoria frente a Bélgica

Redacción Nacionales 21 junio, 2026 Deportes, Portada Comentarios desactivados en Irán celebra un empate con sabor a victoria frente a Bélgica 287 Vistas

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Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Bélgica e Irán empataron sin goles en un encuentro cargado de intensidad, que dejó al arquero de los iraní como un héroe, un gol anulado y un expulsado para repartir un punto y compartir liderazgo.

En estadísticas, los diablos rojos se quedaron sin la celebración de victoria, a pesar de que dominaron un 71% ante el 29% del cuadro de ‘El equipo nacional’.

Para Irán significó un empate con sabor a victoria, con la actuación estelar de Alireza Beiranvand, que tuvo 7 tiros a puertas y no dejó escapar ninguno.

A los 27′ se le ahogó el grito de gol al cuadro iraní, con el gol anulado de Mehdi Taremi que suponía la ventaja para el equipo de oriente medio pero que al final el marcador continuó 0-0.

A los 66′ el cuadro europeo se quedó sin uno menos, con la expulsión de Nathan Ngoy tras infracción en el juego.

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