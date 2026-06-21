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España golea 4-0 a Arabia Saudita para tomar la cima del grupo H

Redacción Nacionales 21 junio, 2026 Deportes, Portada Comentarios desactivados en España golea 4-0 a Arabia Saudita para tomar la cima del grupo H 276 Vistas

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Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

España goleó 4-0 a Arabia Saudita en el primer encuentro de la jornada de este domingo para tomar, de forma parcial, el liderato del Grupo H.

Llegó el primer gol de Lamine Yamal en un Mundial apenas a los 10 minutos del encuentro. Mikel Oyarzabal cambió de frente el balón y el jugador del Barcelona lo mandó a guardar al fondo de la red saudí.

Once minutos después, Oyarzabal volvió a aparecer, pero esta vez para marcar el 2-0 de La Roja tras aprovechar un balón suelto en el área. El jugador de la Real Sociedad firmó su doblete tres minutos después, cuando Dani Olmo mandó de cabeza un balón dentro del área para que el delantero sentenciara el 3-0.

El cuarto de la goleada española llegó tras un error de Hassan Tambakti, quien, en su intento por despejar un centro de Marc Cucurella, terminó enviando el balón a su propia portería.

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