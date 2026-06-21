Boletos para concierto de Greeicy con su “Candela World Tour” ya están disponibles en Fun Capital

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Redacción Espectáculos

@DiarioCoLatino

Los boletos para el concierto de Greeicy con su “Candela World Tour” ya se encuentran a la venta en Fun Capital. Los precios van desde los $55 hasta los $125.

La artista colombiana encenderá el Complejo del Estadio Cuscatlán el 18 de septiembre; la noche estará cargada de sensualidad, romanticismo y buena música.

Para asistir, los fans pueden adquirir sus entradas en Fun Capital o por medio del link: https://greeicysv.funcapital.com

Serán tres localidades que SG Productions puso a disposición de los fans: Mesa Diamante: $125. Silla VIP: $95 y Preferencial: $55. Los precios no incluyen el cargo por servicio de la ticketera.

La fusión del pop y el ritmo urbano será una mezcla ideal para deleitar a los fans que habían esperado por dicho concierto. Por su parte, Greeicy promete ofrecer un espectáculo de primer nivel, cargado de sensualidad, romanticismo y los grandes éxitos que la han consolidado como una de las figuras femeninas más influyentes de la música latina actual.

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