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Boletos para concierto de Greeicy con su “Candela World Tour” ya están disponibles en Fun Capital

Redacción Nacionales 21 junio, 2026 Espectáculos Comentarios desactivados en Boletos para concierto de Greeicy con su “Candela World Tour” ya están disponibles en Fun Capital 258 Vistas

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Redacción Espectáculos

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Los boletos para el concierto de Greeicy con su “Candela World Tour” ya se encuentran a la venta en Fun Capital. Los precios van desde los $55 hasta los $125.

La artista colombiana encenderá el Complejo del Estadio Cuscatlán el 18 de septiembre; la noche estará cargada de sensualidad, romanticismo y buena música.

Para asistir, los fans pueden adquirir sus entradas en Fun Capital o por medio del link: https://greeicysv.funcapital.com

Serán tres localidades que SG Productions puso a disposición de los fans: Mesa Diamante: $125. Silla VIP: $95 y Preferencial: $55. Los precios no incluyen el cargo por servicio de la ticketera.

La fusión del pop y el ritmo urbano será una mezcla ideal para deleitar a los fans que habían esperado por dicho concierto. Por su parte, Greeicy promete ofrecer un espectáculo de primer nivel, cargado de sensualidad, romanticismo y los grandes éxitos que la han consolidado como una de las figuras femeninas más influyentes de la música latina actual.

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