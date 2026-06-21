Presidente de Colombia votó por candidato Iván Cepeda

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Bogotá, 21 jun/Prensa Latina

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ejerció este domingo su derecho al voto en el colegio electoral ubicado en el Congreso de la República y eligió al candidato a la Presidencia por el progresismo, Iván Cepeda, según mostró.

Tras sufragar, el gobernante comentó a los presentes que su administración ya está en condiciones de comenzar el empalme con quien resulte ganador en la contienda.

“El primer hecho que hay que validar es que el presidente no se pasa ni un segundo después del mandato popular, que no persiguió a nadie por sus opiniones religiosas, de género o de otro tipo. Hemos tratado de demostrar mucha libertad y democracia a pesar de las dificultades, ese es el balance que quedará en el tiempo”, expresó Petro.

Afirmó que entrega una “democracia brillante, activa y multicolor” pese a las dificultades, y tras haber recibido un país ensangrentado, en referencia al estallido social que vivió el país en 2021.

También mencionó que en los últimos ochos meses disminuyeron los cultivos de coca y ponderó los resultados del programa de sustitución voluntaria de esas plantaciones, sin recurrir a bombardeos contra los campesinos.

Por otra parte, el mandatario destacó la neutralización por parte del Ejército de alias “Marlon”, uno de los cabecillas del autodenominado grupo armado Estado Mayor Central, una acción a la que calificó como “un golpe duro para las organizaciones armadas que pertenecen al narcotráfico”, al tratarse del segundo al mando de la estructura dirigida por alias “Iván Mordisco”.

Petro recordó que durante esta jornada está prohibido el uso de teléfonos celulares dentro de los cubículos de votación y comunicó que las empresas de transporte público operan normalmente.

Igualmente pidió a la ciudadanía sumarse “a nueva institución popular que hoy nace y llamamos los testigos digitales”, que consiste en «vigilar mesas electorales y apadrinarlas» según apuntó, para que el formulario E14 (las actas oficiales de las mesas de votación) no cambien hasta que se decida el escrutinio.

La convocatoria, enfatizó, parte de la necesidad de evitar que se repitan cuestiones que se dieron durante la primera vuelta cuando “fueron retirados todos los instrumentos de trazabilidad que son la estampilla del tiempo y el candado Hash que permitieron en 2022 evitar el fraude desde la revisión del formulario E14”, aseguró el mandatario.

Más de 40 millones de colombianos están convocados a acudir hoy a las urnas para elegir al próximo presidente del país entre el ultraderechista Abelardo De la Espriella y el candidato del progresismo, Iván Cepeda.

Según informó con anterioridad el Ministerio de Defensa, la jornada contará con el acompañamiento de 408 mil efectivos de las Fuerzas Militares y de la Policía, desplegados en todo el territorio nacional, como parte del llamado Plan Democracia, diseñado para velar por la tranquilidad ciudadana durante el proceso.

Las urnas abrieron a las 08:00 (hora local) y cerrarán a las 16:00, de acuerdo con el reglamento electoral vigente.

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