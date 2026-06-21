Japón brilla con goleada histórica en el partido 1,000 de los Mundiales

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Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Japón brilló ante Túnez con goleada de 4-0 y con la participación estelar de Ayase Ueda que marcó doblete en el partido número mil en la historia de las Copas Mundiales de fútbol.

El nombre de Daichi Kamada resonó temprano en el partido, tras el 1-0 a los 4′ para el cuadro nipón bajo los botines del jugador japonés.

El jugador del Feyenoord, Ayase Ueda, apareció a la media hora para marcar el 2-0 y el primero de la cuenta de ‘los samuráis azules’.

Los últimos dos goles se revolvieron en la segunda parte, con el tanto de Junya Ito a los 69′ y el doblete de Ueda a los 83′.

Con ese resultado Japón igual a Países Bajos con la misma cantidad de unidades (4), seguido por Suecia con 3 y Túnez aún sin sumar.

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