Ceuta prisión de salvadoreño e historia trágica Marruecos

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César Ramírez

@caralvasalvador

Ceuta no es desconocida por nuestra nación desde la época colonial, puede verificarse en el artículo: “Salvadoreños prisioneros del Rey de España 1816-1818”[1] es conocida por su condición de prisión para los insurgentes latinoamericanos del siglo XIX, entre ellos Manuel José Arce, en esa instancia histórica la memoria nos refiere ese punto estratégico de España en el extremo africano de Gibraltar frontera con Marruecos y el mar mediterráneo.

Migración a Ceuta

La migración de Marruecos hacia Ceuta (29JUL026-31JUL026) indican un aproximado de 60,000 personas movilizadas para ingresar a territorio español, lo cual provocó un colapso de sus sistemas de atención a refugiados; en redes sociales circulan video-caseros de camiones descargando a jóvenes en frontera de Marruecos, otros guardias abriendo las barreras; una impresionante multitud ingresa sin restricción, aún más sorprendente apenas dos días después informan una cantidad entre 53,000 retornaron voluntariamente a Marruecos.

Tragedia migrante

En este fenómeno las redes sociales propiciaron un factor decisivo en las decisiones de esas personas, mientras la opinión pública es agitada con lineamientos de culpa al gobierno español, la elemental pregunta: ¿cómo se moviliza a 60,000 personas en forma coordinada? ¿quién patrocina la movilización de esa magnitud? ¿les prometieron nueva nacionalidad al ingresar a territorio español? etc. todas las respuestas se encuentran unos días después con el retorno a Marruecos de la mayoría, hasta parece un disparo fallido contra el actual gobierno español, una conspiración fracasada que obligó al Estado a desplegar al Ejército y Fuerzas de Seguridad el 31 de julio 2026, desafortunadamente se han recuperado 88 cadáveres del mar, y el número de fallecidos por el Gobierno de Ceuta (01AGO026) es 72.

En la memoria otras migraciones

Acá en el continente americano han existido situaciones similares de migraciones masiva hacia Estados Unidos impulsadas por mafias y crimen organizado que coordinaron a miles de personas de diversas nacionalidades, aunque también el hambre es consejera de poblaciones desamparadas; una migración estridente fue el paso del Darien, un tramo selvático con un tiempo aproximado de 10 a 12 días a pie durante los años 2022 y 2025, casi un millón de personas cruzaron esos caminos, las autoridades de Panamá reconocen 220 personas fallecidas.

Durante 2024 y enero 2025 la frontera de Estados Unidos-México se convirtió en una masiva llegada de migrantes antes de la toma de posesión de Donald Trump, han existido otras como las crisis de refugiados de Cuba etc. todas tienen una coincidencia en la información que fabrican muchos medios de comunicación o las falsas noticias de las redes sociales, todas incluyen una cuota de tragedia; como si fuera poco el número aumenta en centenares en la ruta del Mediterráneo o los Balcanes.

Resultados de migración masiva

En pocos días los dirigentes europeos se pronunciaron contra la administración de España, una saga que fragmenta la Unión Europea, en realidad es una disputa doméstica que no produce nada, solo querellas emotivas, pero no cambiará nada.

Las derechas instrumentalizan el éxodo de jóvenes marroquíes con la esperanza de ganar elecciones.

Estados Unidos advierte que puede suceder en esa nación si pierden los republicanos en noviembre 2026.

Todas esas exposiciones no resucitan a los fallecidos, ni quienes la promovieron, ni quienes desean obtener ganancias de imagen, es lamentable.

A los salvadoreños Ceuta nos recuerda una condena colonial de un insurgente en esa prisión, pero eso es otra historia que no llegó a ejecutarse; Ceuta una ciudad lejana que ha vivido una tragedia, muy similar a los salvadoreños fallecidos en desiertos, atrapados en camiones tráiler y ahora deportados por miles… nos une la tragedia. amazon.com/author/csarcaralv

Bibliografía

Diario de Hoy, Dario La Prensa Gráfica, Diario Co Latino, agencias internacionales, El Salvador Insurgente 1811 – 1821 Centroamérica. / César A. Ramírez A.

[1] https://www.diariocolatino.com/salvadorenos-prisioneros-del-rey-de-espana-1816-1818/

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