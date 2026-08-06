FINALIZA EN CERO  BOXEO OLIMPICO SALVADOREÑO EN LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y EL CARIBE 2026 SANTO DOMINGO

Redacción Deportes

Y una tercera clasificación lograda en Guadalajara para juegos de Santo Domingo 2026 lograda en Marzo de este año y es la atleta Nicol Martínez 60 kgs quien no apareció en la delegación y no se tiene comunicado de las autoridades la razón de su no participación .

Las felicitaciones de los organismos responsables del deporte como INDES, COMITÉ OLÍMPICO, FEDALBOX se hicieron sentir por las redes sociales a los 2 atletas Boxeadores que participaron en estos juegos y estos fueron: Gabriela Cárcamo (57 kg): Tuvo acción en la categoría de boxeo femenino, donde cayó ante la venezolana Omailyn Alcalá por detención del réferi (RSC) y a Zachary Granados (80 kg): que Debutó oficialmente en la justa regional, donde fue superado por el nicaragüense Wilbert Rocha (Wilberth Vega) por RSC en el segundo asalto.

Esta participación que quedo solamente en la experiencia y asistencia cosa que ya es parte de una tradición de esta actual administración de la FESALBOX presidida por el norteamericano SAMUEL CONTRERAS SOSA y que desde estos últimos 5 años ha dado cero medallas y dejando participación mas bajas en boxeadores, salvo la de san salvador 2023 que participó con 7 atletas en las 7 categorías masculino y 2 en femenino cuando El salvador fue local y podia participar mas boxeadores.

La FESALBOX al parecer sigue y le apuesta a entrenadores salvadoreños con mas de 30 años de experiencia que no generan al día de hoy un cambio significativo en los últimos 5 años. se ha contratado 2 técnicos de cabecera de origen cubano y últimamente un proyecto ROUND ONE de llegar a las escuelas nacionales.

Los atletas nacionales que participaron en Santo Domingo recibieron apoyo para sus campamentos en guadalajara mexico, usa, Nicaragua, Santo domingo teniendo fogueo internacionales y evaluaciones, lo cual no fue suficiente.

El Salvador siempre ha tenido modesta participación pero La ultima medalla obtenida fue la de Barranquilla, Colombia 2018 del boxeador Cristhian Jiménez y desde esa fecha el boxeo sigue cayendo sin muestra de poder generar medallas en una disciplina que genera gran cantidad de medallas por las diferentes categorías que esta disciplina tiene en femenino y masculino cosa que pareciera no importar.

Felicitamos a los dos atletas por su esfuerzo pero invitamos a las autoridades a poner mayor interés o analizar los cargos de la disciplina para el bien de los atletas y el país.