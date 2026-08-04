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Aldo Medina

Colaborador

Un partido bastante complicado fue el que se tuvo en la cancha Correcaminos en San Francisco Gotera. Ínter Tecla llegaba a suelo oriental para enfrentar a uno de los equipos que más se reforzó para este torneo como el Fuerte San Francisco.

Desde el arranque del duelo, el equipo tecleño empezó a llegar con insistencia al área del Fuerte, la portera Paola Marquez tuvo varias intervenciones, para detener el ataque visitante.

Michelle González y Clara Hernández tuvieron mucho trabajo para detener las llegadas por las bandas de Bitia Ramirez y Daniela Vallejo, lo cual controlaban a la perfección, pero en esa primera parte, también Fuerte tuvo una oportunidad de oro, cuando su goleadora Vanessa Reyes quedo sola frente al arco defendido por la juvenil Jennifer Alvarado, pero su balón se fue a pocos metros del arco rival.

Para la segunda parta las acciones se fueron emparejando un poco, tomando más protagonismo la creativa del equipo local Gissele Gómez, pero el ataque de las morazanicas, era detenido por Prisicila Ortiz y Sandra Cortez.

Ínter empezó a insistir por medio de disparos al arco, pero la mayoría iban a fuera y un par que fueron bien detenidos por Marquez.

En una jugada dentro del área ante el despeje flojo de la defensa local, el balón le llegó a los pies de Bitia Ramirez, quien con un potente disparo vencía la resistencia de la portería rival y decretar así el qué al final sería el 1 a 0.

Con este resultado y por la buena diferencia de goles, Ínter Tecla es líder del Apertura 2026 con 9 puntos.

RESULTADOS COMPLETOS:

Fuerte San Francisco 0-1 Ínter Tecla

Municipal Limeño 0-3 CD Platense

Atlético Balboa 1-2 Isidro Metapan

CD Cacahuatique 2-1 CD Águila

INCA Aruba 0-2 CD FAS

Próxima jornada

Viernes 7 de agosto

CD Platense vs INCA Aruba, Cancha Florencia, 3:00pm

CD Cacahuatique vs Fuerte San Francisco, Estadio Boillat, 3:00pm

Sabado 8 de agosto

CD FAS vs Atlético Balboa, Estadio 11 Lobos, 3:00pm

Domingo 9 de agosto

AD Metapan vs CD Águila, Estadio Calero Suárez, 1:00pm

Luis Angel Firpo vs Municipal Limeño, Estadio Sergio Torres, 3:30pm

Ínter Tecla vs Alianza Women, Estadio Las Delicias, 5:30pm

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