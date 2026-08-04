Combustibles rozan los $5 tras incremento de hasta $0.17 al galón 

Redacción Nacionales

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Desde hoy, 4 de agosto, los combustibles sufren un incremento de entre $0.15 a $0.17 a escala nacional, según lo informó la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, ayer.

El galón de gasolina superior y regular subirán $0.17 en todo el país mientras que el Diésel subirá $0.15 en todo el país.

Los nuevos precios de referencia para la gasolina superior serán: zona central, $4.91 y $4.82 en las zonas occidental y oriental. La gasolina regular subirá a $4.58 en la zona central y $4.59 en el occidente y oriente del país. Por su parte, el Diésel costará un precio uniforme de $4.59 en las tres zonas del país.

Estos precios reflejan variaciones del mercado internacional, influenciadas por factores como ataques a buques petroleros por Hutíes en el estrecho de Bab el-Mandeb del Mar Rojo, lo que ha generado alzas en los precios internacionales del petróleo y sus derivados, según lo informó la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas.

También, los ataques a la refinería Jazan en Arabia Saudita, ha generado inestabilidad en los precios internacionales de los hidrocarburos. Así como la fuerte disminución en las reservas de petróleo de Estados Unidos, que genera alza en los precios del petróleo y derivados en el mercado internacional.

Los nuevos precios de referencia de los Combustibles, estarán en vigencia del 4 al 17 de agosto de 2026.