Ecuador no puede con Curazao y no pasa del empate

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Ecuador y Curazao sellaron un empate sin goles la noche de este sábado para repartir puntos y complicar sus deseos de clasificar a los dieciseisavos de final, en un partido cargado de emociones pero sin definición.

A pesar de dominar el encuentro con un 75% de posesión frente al 25% de Curazao, Ecuador careció de efectividad. El cuadro sudamericano registró 15 disparos, pero ninguno tuvo la precisión necesaria para convertirse en gol.

Por su parte, Curazao consiguió un punto histórico, el primero de su historia en una Copa del Mundo, luego de haber celebrado también su primer gol mundialista en la jornada anterior ante Alemania.

Eloy Room, arquero de Curazao, se convirtió en la figura del partido al convertirse en una muralla bajo los tres palos y mantener el empate sin goles pese a los constantes intentos de la selección ecuatoriana.

El Grupo E es liderado por Alemania con seis unidades tras ganar sus dos compromisos. Costa de Marfil se posiciona como segunda con tres puntos, mientras que Ecuador y Curazao suman una unidad cada uno.