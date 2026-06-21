Alemania remonta sobre el final y clasifica con doblete de Undav

Redacción Deportes

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Alemania le dio la vuelta y lo ganó a dos minutos del final con un doblete de Deniz Undav, en un partido que ninguno merecía perder, y que se jugó con alta intensidad de principio a fin.

Una destacada actuación de Costa de Marfil, coronada por el gol de su capitán Franck Kessié en el primer tiempo le permitía a los marfileños asegurarse un lugar en la fase eliminatoria de la Copa Mundial de la FIFA por primera vez en su historia. Pero un equipo alemán mucho más concentrado y agresivo en el segundo tiempo consiguió dos goles para sellar el 2 a 1 final, en un encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo E.

Alemania casi lograba el comienzo soñado: apenas iniciado el partido, Kai Havertz ganó un cabezazo desde el saque inicial y remató la pelota suelta apenas por encima del travesaño. Poco después, Joshua Kimmich encontró al delantero con un centro preciso, pero su cabezazo bajo fue rechazado por Yahia Fofana.

Fofana cayó vencido poco más tarde, cuando Aleksandar Pavlovic conectó de cabeza un córner desde la derecha, aunque el árbitro anuló la jugada tras determinar que el volante del Bayern Múnich había llegado con el codo por delante. Jamal Musiala lo intentó después con un remate de media distancia que se fue apenas desviado, pegado al palo.

Pero los Elefantes se mantuvieron firmes y golpearon de contraataque en el área rival. El siempre incisivo Yan Diomande, jugador del Leipzig, se escapó por izquierda y tiró un centro bajo que le quedó a los pies de Amad Diallo; Nathaniel Brown logró el bloqueo, pero no pudo evitar que Franck Kessié empujara el rebote para convertir el gol.