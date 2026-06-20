Países Bajos aplasta a Suecia con una goleada histórica

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Países Bajos aplasta a Suecia con una goleada histórica

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Países Bajos le pasó por encima a Suecia con una manita de goles en la segunda fecha del Grupo F. El abultado resultado llegó gracias al protagonismo de Brian Brobbey, Cody Gakpo y Crysencio Summerville.

Solo cinco minutos duró el empate sin goles, porque al 5′ Países Bajos ya ganaba con el primer tanto de Brian Brobbey. Doce minutos después, al 17′, el jugador de la Premier League volvió a aparecer para firmar su doblete.

Cody Gakpo apareció a los 47′ para marcar el tercero de la Naranja Mecánica en una resultado que volvió a incrementar a los 54′, cuando selló su doblete para el 4-0.

Summerville «mandó a dormir» a los suecos con un golazo desde fuera del área para el 5-0, para terminar de sentenciar el encuentro.

Para Suecia solo marcó Anthony Elanga al minuto 59′.

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