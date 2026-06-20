Irán cierra estrecho de Ormuz debido a “violaciones” de EEUU e Israel a memorándum de entendimiento

Compartir

TEHERÁN/JERUSALÉN/Xinhua

El principal comando militar de Irán, el Cuartel General Central Khatam al-Anbiya, anunció este sábado el cierre del estrecho de Ormuz, citando el «incumplimiento» de Estados Unidos al recién firmado memorándum de entendimiento de paz y las «violaciones» de Israel al cese al fuego en el sur de Líbano, informó la agencia de noticias semioficial iraní Mehr.

Mientras tanto, el vocero de la cancillería iraní, Esmaeil Baqaei, fue citado por Mehr al decir que el equipo negociador de Irán partirá pronto desde Teherán hacia Suiza.

De acuerdo con un reporte de la agencia de noticias semioficial de Irán Fars, el equipo dará seguimiento y exigirá el cumplimiento de los compromisos de Estados Unidos, que incluyen forzar a Israel a detener sus ataques contra Líbano.

Por su parte, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo a Fox News que Estados Unidos «no está viendo ninguna evidencia de que los iraníes sigan cerrando el estrecho de Ormuz. Sin embargo, va a tomar algún tiempo limpiar esas minas».

Vance también dijo que el enviado presidencial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y el yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Jared Kushner, ya llegaron a Suiza para las conversaciones con Irán, y que él mismo podría viajar pronto a Suiza para las conversaciones.

Las conversaciones podrían comenzar tan pronto como el domingo, agregó Vance.

También hoy, el Canal 12 de Noticias de Israel informó que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz, ordenaron al ejército un alto al fuego en Líbano.

Sin embargo, las fuerzas no se retiraron de los territorios que controlan en el sur de Líbano, de acuerdo con el reporte.

Indica que de acuerdo con la orden, la cual fue emitida en coordinación con Estados Unidos, el ejército israelí continuará ocupando la «zona de seguridad» en el sur de Líbano, y si Hizbulá respeta el alto al fuego y no realiza ataques o violaciones, el ejército también detendrá la actividad ofensiva.

Más temprano, la Agencia Nacional de Noticias de Líbano informó que por lo menos cinco personas murieron en una serie de ataques aéreos y de drones israelíes en el sur de Líbano que ocurrieron durante la noche y a principios de este día, mientras que el ejército de Israel afirmó hoy en un comunicado que, durante la noche, Hizbulá lanzó más de 50 proyectiles contra sus soldados en el sur de Líbano.

Los acontecimientos ocurrieron a pesar de un acuerdo de alto al fuego entre Líbano e Israel que entró en vigor el viernes por la tarde. La tregua siguió la firma del memorándum de entendimiento entre Estados Unidos e Irán con el objetivo de poner fin al conflicto en todos los frentes, incluido Líbano.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...