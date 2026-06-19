Nutrir el propio nacimiento de agua

Por Zoraya Urbina*
“El amor es la gran cura milagrosa. Amarnos a nosotros mismos obra milagros en nuestras vidas”. Esta frase de Louise Hay podría parecer una de pensamiento positivo que da una “solución facilona”; sin embargo, encierra una verdad tan grande porque, cuando no somos capaces de vernos con amor, con respeto a nosotros mismos, es difícil poder amar a los demás sin que detrás de este sentimiento se esconda un deseo de reconocimiento “por ser buenos con los otros”.
Quizás parezca irreverente pensar así, pero encontramos a Jesús, en el Evangelio de Mateo, capítulo 22: 36-39, exhortándonos a “amar al prójimo como a nosotros mismos”. Porque dar algo que no tenemos, no tiene lógica. ¿Cómo un nacimiento de agua que se ha secado puede ofrecer alivio a un sediento? Sin embargo, en nuestro día a día nos topamos con mensajes que reverencian el sacrificio a cambio de lograr que los demás estén bien.
Y si lo analizamos sin apasionamiento, no es una locura o una sinrazón pensar que tener compasión por nosotros mismos es el primer paso para ser mas amables y reconocer la persona que somos para dejar de ser nuestros jueces más severos y convertirnos en nuestro propio refugio.
Hay un dicho popular que reza que si le habláramos a nuestros amigos como nos hablamos a nosotros mismos, simplemente no tendríamos ningún amigo. Somos crueles cuando nos hablamos, cuando nos juzgamos y criticamos por hechos que no podemos cambiar porque simplemente son pasados. Como dice Paige Rechtman, en su blog: “La autocompasión es darse un cálido abrazo. Es permitirse sentir lo que es real para uno mismo y saber que se cuenta con el apoyo necesario. Es aprender a aceptar los defectos y errores, o al menos intentarlo. Y es confiar en la sabiduría que reside en nuestro interior para sanar”.
Cuando aprendemos a tener compasión por nosotros mismos, iniciamos el lento camino a la autoestima sana, esa que nos permite abrazar a la persona que somos, que nos ayuda a entender que hay situaciones externas que no podemos cambiar, que el aceptar tiene que ver con encontrar la paz con eso y a entender que cada vez que nos respetamos estamos danzando con la vida.
*Puedes encontrar material de la autora sobre mujeres, resiliencia y bienestar en: https://www.youtube.com/@ZorayaUrbina