Hacienda pide aprobación de $340 millones en préstamos

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Gobierno le ha pedido a la Asamblea Legislativa que le autorice suscribir dos préstamos con el BCIE que totalizan $340 millones para mejorar el sistema de agua potable en el AMSS y para infraestructura vial y movilidad urbana.

La primera iniciativa es por $155 millones destinados a financiar el «Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana (PIVMU) – Fase II”, con la finalidad de “realizar esfuerzos orientados a la modernización de la infraestructura vial y la movilidad urbana”.

El plazo del préstamo es de hasta veinte años, incluyendo 5 años de período de gracia, contados a partir de la fecha del primer desembolso del préstamo. El capital del préstamo será amortizado mediante el pago de cuotas semestrales, consecutivas y en lo posible iguales, hasta la total cancelación del mismo, por los montos y en las fechas que el BCIE determine y conforme al Calendario de Amortizaciones que éste comunique.

El sitio web del BCIE informa que el programa consiste en la construcción del corredor norte del “anillo periférico” del AMSS y la ampliación del tramo desvío Atiquizaya-desvío bypass de Ahuachapán. El BCIE señala que se ampliarán 4 carriles de 7 km de carretera existente y la construcción de 8.1 km de nuevas vías de 30.4 km de ciclovía nueva.

Se realizarán estudios de diseño en el corredor oriente del anillo periférico del AMSS que pasa por Ayutuxtepeque, Apopa, Cuscatancingo y Ciudad Delgado.

El otro préstamo es con el mismo banco, pero por $185 millones, estos serán para financiar el «Proyecto para el Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Guluchapa en el Área Metropolitana de San Salvador».

Con los fondos, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), intervendrá varias zonas del AMSS para mejorar la continuidad de los servicios de agua potable, reducir los niveles de agua no contabilizada, mejorando la eficiencia del Sistema de Agua Potable Guluchapa, este sistema abastece a los distritos de Soyapango, Ilopango, Santo Tomas, San Marcos y Santiago Texacuangos, Olocuilta y San Francisco Chinameca.

El financiamiento permitirá los estudios de preinversión así como, construcción y equipamiento de sistemas de agua potable en el área metropolitana de San Salvador, instalando 37.1 km de tubería de distribución, habilitando 25,000 nuevas conexiones domiciliarias con micromedidores y construyendo siete tanques de almacenamiento y 7.5 km de líneas de transmisión eléctrica.

El plazo del préstamo es hasta veinte 20 años, incluyendo hasta 5 años de período de gracia, contados a partir de la fecha del primer desembolso del préstamo.

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