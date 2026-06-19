Se disparan las ganancias de las AFP

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César Villalona

19 de junio de 2026

En los primeros cuatro meses de este año, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) se ganaron $19.5 millones, la mitad de lo que ganaron en los 12 meses de 2025. Si la tendencia se mantiene, sus utilidades rondarán los $60 millones en el año, un monto extremadamente grande.

Hay que recordar que cuando Bukele andaba en campaña para las elecciones de 2019, dijo en la Universidad de El Salvador que eliminaría el neoliberalismo en el sistema de pensiones, o sea, que liquidaría las AFP y crearía un sistema público de pensiones. También dijo que la reforma de 2017 solo había beneficiado a las AFP.

Sobre lo primero, Bukele incumplió, pues las AFP siguen operando y están mejor que nunca, con ganancias exorbitantes. Sobre la reforma de 2017, lo que dijo no es cierto, pues dicha reforma le quitó una comisión a las AFP (sobre los rendimientos de las cuentas inactivas) y redujo las comisiones que cobran de las cotizaciones y del pago de pensiones. Eso es lo que explica que las ganancias de las AFP bajaran de $28.6 millones en 2016 (año anterior a la reforma) a $17 millones en 2022.

Fue a partir de 2023 cuando las ganancias de las AFP volvieron a crecer, pues la ley aprobada por el gobierno de Bukele les aumentó la comisión que cobran de las cotizaciones. Ese año se ganaron $31 millones, casi el doble del año anterior, en 2024 ganaron $36 millones, en 2025 ganaron $39.5 y en 2026 ganarán cerca de $60 millones.

Pero mientras las AFP aumentan sus beneficios, los ahorros de las personas que cotizan casi no crecen, porque desde 2023 el gobierno ha tomado prestado $3,323 millones de dichos ahorros y no ha pagado ni un centavo por la deuda acumulada, que está en $11,520 millones.

Según el estudio actuarial que divulgó el Banco Central a principios de este año, el fondo de las personas que cotizan en las AFP podrían acabarse en pocos años, pues el Estado ha tomado prestado el 70% de dicho fondo y no paga intereses ni amortización por la deuda acumulada.

En el acuerdo que firmó con el FMI, el gobierno se comprometió a presentar una reforma al sistema de pensiones en febrero de este año. Estamos en la tercera semana de junio y no hay reforma.

Mientras tanto, las ganancias de las AFP siguen viento en popa, el gobierno sigue tomando dinero del fondo de pensiones ($280 millones entre enero y abril) y los ahorros de quienes cotizan tienden a agotarse.

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