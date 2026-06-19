OIT confirma seguimiento a casos de denuncias a la libertad sindical en El Salvador

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Diversas organizaciones sindicales salvadoreñas recibieron una nueva notificación de la OIT relacionada con el Caso No. 3472, actualmente en examen ante el Comité de Libertad Sindical.

Fue el jefe de servicio de Libertad Sindical del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo, Tim de Meyer, quien recibió el documento presentado por las organizaciones. “La notificación recibida constituye una demostración inequívoca de que los problemas denunciados por el sindicalismo independiente no han desaparecido ni han sido resueltos”, luego de la salida de El Salvador de la Lista Corta, enfatizaron las organizaciones.

A través de un comunicado de prensa, la UNT, CNTS, MDCT, Sindicalistas en El Exilio y el MTD enfatizaron que dicha comunicación añade nuevos alegatos presentados por las organizaciones salvadoreñas y confirma que la OIT “continúa dando seguimiento a las graves denuncias de violaciones a la libertad sindical”.

Señalaron que la propia OIT mantiene abiertos diversos procedimientos relacionados con la situación de los derechos sindicales en El Salvador.

“Esto es una muestra de que la situación de El Salvador no se ha corregido, sigue en investigación, sigue en examen, todo lo que nuestras organizaciones han planteado”, dijo Sonia Viñerta, secretaria de Organización de la CNTS.

En ese contexto, Viñerta sostuvo que las organizaciones sindicales tienen la oportunidad de demostrar la política antisindical que existe en El Salvador.

Las organizaciones enfatizaron que la realidad del sindicalismo “contrasta con el despliegue propagandístico realizado recientemente por el Consejo Superior del Trabajo y por organizaciones sindicales afines al gobierno, quienes han pretendido presentar la salida temporal de El Salvador de la Lista Corta de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo como una supuesta certificación de pleno respeto a los derechos laborales”.

Entre los hechos denunciados se encuentran la persistencia de despidos antisindicales en el sector público y privado, las dificultades para la inscripción y funcionamiento de organizaciones sindicales, los actos de intimidación, vigilancia y hostigamiento contra dirigentes sindicales, entre otros.

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