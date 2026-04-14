Nueva ley de asocios público-privados abre paso a privatizaciones: CONADESA

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Saúl Méndez

Colaborador

CONADESA denunció que la propuesta para la nueva Ley de Alianzas Público-Privadas, impulsada por el Gobierno, busca abrir el camino a la privatización de servicios públicos esenciales, particularmente en salud, educación y agua potable.

«Cuando estos derechos se convierten en mercancía, dejan de ser derechos. Para quienes promueven esta ley, la salud, la educación y el agua no son garantías para la población, sino oportunidades de negocio», manifestaron los dirigentes de la organización.

El Dr. Rafael Aguirre, secretario general del SIMETRISSS y vocero de CONADESA, aseguró que este proyecto de ley no surge de forma aislada. Señaló que forma parte de un conjunto de medidas, entre ellas la ya conocida Ley de Red Nacional de Hospitales, que en conjunto construyen el marco legal necesario para avanzar hacia la privatización de la salud pública en El Salvador.

«Si este modelo avanza, quien no pueda pagar simplemente quedará fuera del sistema. Estamos hablando de vidas humanas», alertó Aguirre.

Además, advirtieron que esta normativa podría abrir la puerta a procesos de privatización de la Universidad de El Salvador (UES), la única universidad pública en el país.

Ante esta situación, hicieron un llamado urgente al movimiento estudiantil, a la comunidad universitaria y a la población en general a defender la universidad pública como patrimonio nacional.

«Este proyecto de ley también profundiza un modelo económico que pone al Estado al servicio de intereses empresariales, dejando en segundo plano las necesidades reales de la población», enfatizaron.

Asimismo, señalaron que la ley genera serias dudas en torno a la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

«Nos quieren hacer creer que esta ley atraerá inversión. Pero la realidad es otra: no habrá inversión seria ni sostenible mientras no exista un verdadero Estado de derecho y seguridad jurídica para todos», aseguraron los líderes de CONADESA.

CONADESA y otras organizaciones sociales rechazaron categóricamente la propuesta de ley. Además, exigieron a los diputados de la Asamblea Legislativa que no la aprueben.

Asimismo, reiteraron la demanda de derogar la Ley de Red Nacional de Hospitales.

«Este no es un tema lejano. Esto afecta la vida de sus familias, de sus hijos. Por eso, hacemos un llamado firme a la organización, a la conciencia y a la movilización social. Este primero de mayo, todos juntos a manifestar nuestro desacuerdo ante la falta de diálogo, la falta de conciencia social y a exigir que se detenga la represión contra las y los trabajadores de todos los sectores», concluyeron.

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