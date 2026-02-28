Cátedra de náhuat un referente para las nuevas generaciones en El Salvador

Compartir

Por: Iván Escobar

Colaborador

La mañana del martes 24 de febrero del presente año, reunió a estudiantes de la Universidad Tecnológica de El Salvador, en una jornada académica y cultural organizada por la Cátedra Indigena Náhuat en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna y el Día Nacional del Náhuat.

El dia de la lengua materna se celebra cada 21 de febrero, desde 2000 la UNESCO establece la fecha que ya en 1999 había tomado acuerdo al respecto, “para promover la diversidad lingüística, cultural y el multilingüismo”: y en El Salvador por decreto legislativo y establecido en el artículo 62 de la Constitución de la República se establece: “que las lenguas autóctonas forman parte del patrimonio y deberán ser objeto de preservación”.

A escala nacional organizaciones que trabajan con las comunidades originarias, personas que promueven el rescate de las lenguas, desarrollan jornadas conmemorativas, la principal referencia es al náhuat, aunque la conmemoración también trata de reivindicar la resistencia y esfuerzos de colectivos y personas naturales que promueven el rescate de otras lenguas como el Potón, el Xinca, y otras que forman parte de las lenguas ancestrales que se hablaban en tiempos pasados en el territorio que hoy lleva por nombre El Salvador.

La jornada celebrada en la UTEC incluyó exposiciones, presentaciones de comidas y bebidas típicas y ancestrales, artesanías, instrumentos autóctonos, bailes, música y al inicio se llevó a cabo una ceremonia de invocación que estuvo presidida por el Tata Sebastian Morales, de Santiago Texacuangos, en la cual pidiendo permiso a los cuatro rumbos (oriente=padre fuego; poniente=madre tierra; norte= abuelo viento; y al sur= abuela agua).

Morena Magaña, responsable de la Cátedra, destacó la importancia de estos encuentros, y la oportunidad para las nuevas generaciones de tener contacto no solo con la palabra, sino con las tradiciones, con las personas como Tata Sebastian que llega y participa con la ceremonia, en la cual participan “y aprenden en comunidad”.

Además agradeció a la universidad por permitir estos espacios, ya que hoy en día la UTEC se vuelve como un referente en este tema de revitalización de una de nuestras lenguas ancestrales. La Cátedra en esta fecha y en el marco del día de la Cruz, del dia de los Pueblos Indígenas, de la Mujer indigena entre otras conmemoraciones, mantiene este tipo de encuentros entre la comunidad educativa y los actores locales que promueven la preservación de la cultural ancestral en estos tiempos.

Por su parte, la poeta y representante de la Dirección de Cultura de la UTEC, Silvia Elena Regalado, consideró que promover y trabajar por la lengua ancestral, “es reconocer nuestros territorios, a nuestras abuelas. La lengua es vida, resistencia,…sigamos caminando juntos para que el Náhuat se mantenga vivo”.

Con este llamado la poeta resalta la importancia del trabajo que se hace en la Escuela de Idiomas de esta universidad, y que se suma a los diversos esfuerzos que se tienen como talleres de ensenanza del nahuat, cursos virtuales o presenciales, escuelas infantiles, entre otros esfuerzos encaminados al rescate de la cultura heredada de las abuelas y abuelos.

El Dr. Manuel Bonilla, en este contexto expuso el tema: “El reto y los desafíos de la revitalización del náhuat desde la academia”, en donde subrayó que el tener una cátedra universitaria en esta temática, es un signo importante en estos tiempos. «…Felicitar a la cátedra por la gran labor que realiza, y los procesos didácticos para fortalecer toda la cultura náhuat pípil…».

«…La moda, el mundo de los negocios, las tecnologías…hacen grande el desafío para el Náhuat…hablar del idioma náhuat es hablar de lo que somos y lo que queremos, algo que vale y tiene un enorme valor en la práctica», dijo.

En este sentido, llamó a las nuevas generaciones a valorar la lengua con la cual aprendieron a hablar los mayores, ya que si bien en la ciudad se desconoce los orígenes, el acercarnos a estos espacios y conocer su origen permite conectar con la identidad nacional.

Para el tata Sebastian es importante seguir estos esfuerzos, y se mostró contento que hoy son más personas interesadas en la lengua ancestral, las costumbres y tradiciones de nuestras abuelas y abuelos.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...