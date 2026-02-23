Llaman a denunciar violencia contra animales callejeros tras desaparición del IBA

Compartir

La organización Huellitas al Rescate, enfocada en la protección y bienestar de perros y gatos en condición de calle, en Sensuntepeque, reiteró su compromiso en la defensa y cuidado de los animales sin hogar. Además, condenó enérgicamente cualquier acto de maltrato, violencia, abandono, envenenamiento o desprecio hacia perros y gatos callejeros, en un contexto en el que el Instituto de Bienestar Animal ya no existe.

«Estos hechos no solo representan una falta de humanidad, sino que constituyen conductas que deben ser denunciadas y sancionadas conforme a la ley», denunciaron a través de un comunicado.

La organización también informó a la ciudadanía que Huellitas al Rescate será la primera en interponer denuncias formales ante las autoridades competentes cuando tenga conocimiento de casos de maltrato o crueldad animal.

«No permitiremos que estos actos queden impunes. Trabajaremos de manera firme y responsable para que cada caso sea investigado y se haga justicia», aseguraron.

Asimismo, agradecieron a todas las personas solidarias que, con esfuerzo propio, brindan alimento, agua, refugio y medicina a estos animales vulnerables.

«Su apoyo demuestra que en nuestra comunidad aún prevalecen los valores de compasión, respeto y responsabilidad. Desde Huellitas al Rescate expresamos nuestro respaldo total a quienes ayudan de buena fe a los perros y gatos sin hogar», afirmaron.

Por otra parte, la organización expresó su preocupación por recientes hechos ocurridos en Sensuntepeque, donde perros en situación de calle han mordido a algunas personas.

«Lamentamos sinceramente lo sucedido y nos solidarizamos con quienes han resultado afectados y con sus familias», declararon.

«Queremos ser claros con nuestra comunidad: no justificamos ningún tipo de agresión hacia las personas. La seguridad, la salud y la tranquilidad de las familias de Sensuntepeque son importantes y deben ser protegidas», agregaron.

Al mismo tiempo, pidieron comprensión y empatía hacia los perros y gatos que viven en la calle. Muchos de ellos han sido abandonados, pasan hambre, sufren maltrato o enfermedades y viven constantemente en riesgo, afirmaron.

«Estas condiciones pueden provocar reacciones de miedo o defensa, pero esto no significa que sean animales malos», aseguraron.

«Como comunidad, creemos que la solución no está en hacerles daño ni en eliminarlos, sino en buscar alternativas responsables y humanas como la esterilización, la atención veterinaria, la adopción responsable, la educación y el trabajo conjunto entre vecinos, autoridades locales y organizaciones de protección animal», explicaron.

«Desde Huellitas al Rescate hacemos un llamado a la calma, al respeto y a la solidaridad. Solo unidos podremos construir un Sensuntepeque más seguro, humano y solidario, donde las personas y los animales puedan convivir con dignidad», señalaron.

También hicieron un llamado a la comunidad a denunciar cualquier acto de violencia contra los animales y a promover una cultura de respeto y protección hacia todos los seres vivos. La protección animal, subrayaron, es una responsabilidad colectiva.

«Los perros y gatos de la calle no tienen voz; nosotros alzamos la nuestra por ellos», concluyeron.

