Mujer muere y niño resulta herido tras choque contra camión en Zacatecoluca

Compartir

Saúl Méndez

Colaborador

Una mujer falleció y un niño resultó herido la tarde del domingo 1 de marzo tras un accidente de tránsito ocurrido en el desvío hacia Cuyultitán, en el departamento de La Paz.

El vehículo en el que se conducían colisionó contra un camión y quedó completamente destruido debido a la fuerza del impacto. La víctima murió en el lugar a causa de múltiples lesiones, mientras que el menor fue trasladado de emergencia a un centro hospitalario, informó el Sistema de Emergencias Médicas 132.

Autoridades policiales y cuerpos de socorro acudieron a la zona para atender la emergencia y realizar las inspecciones correspondientes.

Ese mismo domingo, otro siniestro vial se registró en la autopista a Comalapa, donde estuvieron involucrados dos motociclistas. De acuerdo con los reportes del SEM 132, una mujer murió en el lugar. Las autoridades confirmaron que la víctima se encontraba en estado de embarazo.

El acompañante, un hombre, sufrió lesiones de consideración y fue trasladado a un centro asistencial.

En otro hecho, Comandos de Salvamento de Sonsonate reportó dos personas lesionadas tras un accidente de tránsito en Barra de Santiago, distrito de Cara Sucia.

Socorristas brindaron atención prehospitalaria a un joven de 23 años, quien presentaba herida en el brazo derecho y posibles fracturas en clavícula y pierna. Un segundo paciente sufrió probables fracturas en el brazo derecho y lesiones en una pierna. Ambos fueron estabilizados y trasladados a un hospital para evaluación médica.

Estos hechos son parte de incremento significativo de la siniestralidad vial en El Salvador. Según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONASEVI), con base en registros de la Policía Nacional Civil (PNC), entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2026 se contabilizan 3,980 accidentes de tránsito, 2,490 lesionados y 239 fallecidos.

En comparación con el mismo período de 2025, los accidentes aumentaron un 31%, los lesionados un 36% y las muertes un 35%. Mientras que las detenciones por conducción peligrosa disminuyeron un 12%.

La distracción del conductor encabeza las principales causas de los siniestros, seguida de invasión de carril, no guardar la distancia reglamentaria, irrespetar señales de tránsito y la velocidad excesiva.

San Salvador concentra la mayor cantidad de accidentes y fallecidos, seguido por Santa Ana y San Miguel.

