PNC reporta homicidio en Ahuachapán Sur y captura a sospechosos en caso de Usulután

Compartir

Saúl Méndez

Colaborador

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó un homicidio ocurrido en horas de la mañana de este domingo 1 de marzo, en el municipio de San Pedro Puxtla, departamento de Ahuachapán Sur.

De acuerdo con el informe oficial, la víctima es un hombre de aproximadamente 65 años, quien fue atacado con arma blanca. Equipos de Inteligencia e Investigaciones de la corporación policial desarrollan un operativo para ubicar y capturar al responsable del hecho.

En otro caso, la PNC informó que en el barrio La Vega, en San Salvador, Norberto Eulalio Benítez Vega, de 38 años, atacó con un envase de vidrio a su compañera de vida tras una discusión por motivos pasionales.

La víctima sufrió lesiones en la cabeza y fue trasladada a un centro asistencial, donde permanece en estado grave. “El hechor será remitido por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa”, detalló la institución policial.

Asimismo, las autoridades reportaron la resolución del homicidio de una mujer de 35 años, ocurrido el pasado 23 de febrero en el departamento de Usulután. Según las investigaciones, la víctima salió desde Jiquilisco hacia Usulután en compañía de su hijo, pero no regresó.

Las pesquisas condujeron a la captura de José Ricardo Romero Chávez y su esposa, Cecilia Elizabeth Palacios, quien habría confesado la participación de ambos en el crimen, presuntamente motivado por problemas pasionales. El cuerpo de la mujer fue localizado en una zona de difícil acceso en el municipio de San Dionisio.

Los detenidos serán puestos a disposición de las autoridades judiciales para que enfrenten el proceso correspondiente.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...