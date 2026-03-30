Casa Comunitaria Obispos Abelina y Medardo Gómez: un espacio para la comunidad salvadoreña

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Saúl Méndez

Colaborador

El pasado viernes 27 de marzo de 2026, en el local de la clínica de la Iglesia Luterana, se inauguró la Casa Comunitaria Obispos Abelina y Medardo Gómez, un espacio abierto a todos los sectores de la sociedad salvadoreña. La inauguración coincide con el primer aniversario de la partida física del Obispo Medardo Gómez y marca el inicio de una serie de iniciativas encaminadas a promover la educación, la cultura, la salud, la justicia social y el desarrollo integral de las personas.

Ubicada en el corazón del Barrio San Miguelito, San Salvador, en la Calle 5 de Noviembre #313, esta casa se abre como un espacio de encuentro y apoyo para toda la comunidad.

La Casa Comunitaria busca ser un espacio de integración, intercambio y aprendizaje colectivo, así como un lugar donde la comunidad pueda compartir y desarrollar actividades culturales, académicas y sociales. Está pensada para quienes, debido al cierre de otros espacios culturales y académicos, no cuentan con un lugar donde ejercer sus iniciativas, convirtiéndose en un punto de referencia para artistas, colectivos, asociaciones y ciudadanía en general.

Zulma Larín aseguró que la casa comunitaria también será un espacio accesible para fomentar la participación ciudadana.

«Su función principal será preservar el legado histórico de los obispos Abelina y Medardo Gómez Centeno», destacó.

«Es un lugar, un punto de referencia para todas aquellas personas e instituciones con pensamientos afines, o con ideas que nos ayuden a construir una sociedad mejor», agregó.

«La niñez y adolescencia, salud integral, educación, cultura, sostenibilidad financiera y sistematización de procesos serán nuestras áreas prioritarias», explicó.

En el acto inaugural participaron representantes de organizaciones sociales, comunitarias y ambientalistas, profesionales de la salud, periodistas, comunicadores, escritores, poetas, músicos, líderes y lideresas comunitarias, y jóvenes, como muestra del trabajo colaborativo que se busca desarrollar. También se contó con la presencia de representantes de las iglesias históricas del país, quienes acompañaron este esfuerzo colectivo.

La pastora Arísbe Abelina Gómez destacó que la casa busca ser un referente para el arte y la cultura, y un espacio en sintonía con los servicios de salud, tutela, conocimiento y derechos, siguiendo la labor que en vida realizó el Obispo Gómez. La inauguración se concibe así como el inicio de un proyecto destinado a fortalecer la espiritualidad, la solidaridad y el amor al prójimo en la sociedad salvadoreña.

”La cultura es un elemento que los obispos promovían mucho. La cultura es un componente esencial e indispensable para que no olvidemos de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde queremos ir”, destacó Larín.

El espacio ha sido creado con base en los valores del Evangelio y en coherencia con el legado de servicio de los obispos Abelina y Medardo Gómez, para ofrecer un punto de encuentro y apoyo para la comunidad. Las áreas prioritarias de trabajo incluyen niñez y adolescencia, salud integral, educación, cultura, sostenibilidad financiera del espacio, y la sistematización de procesos y comunicación de las actividades desarrolladas.

Larín también afirmó que el lema de la Casa Comunitaria es: “Fe y amor que construye vida, unidad y legado histórico”, y recordó siempre la importancia de hacer el bien y compartir con otros, como se señala en Hebreos 13:16: “No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios”, concluyó.

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