Inauguran casa comunitaria medardo Gómez como espacio cultural 

Compartir

Por: Iván Escobar

En el local de la clínica de la iglesia Luterana ha sido inaugurada este viernes 27 de marzo 2026, la Casa Comunitaria Obispos Abelina y Medardo Gomez, con un solo objetivo abrir las puertas a todos los sectores de la sociedad salvadoreña.

La Casa Comunitaria busca ser un espacio de integración, intercambio, aprendizaje colectivo, y oportunidad de compartir en comunidad, aseguraron los miembros del comité fundador de la misma.

Es por ello, que en este acto inaugural estuvieron presentes representantes de organizaciones sociales, comunitarias, ambientalistas, profesionales de la salud, periodista y comunicadores, escritores, poetas, músicos, líderes y lideresas, jóvenes, entre otros, como muestra del trabajo que se busca desarrollar en conjunto. La inauguración del espacio se da a un año de la partida física, del Obispado Medardo Gómez.

En la inauguración participaron representantes de las iglesias históricas del país, que dieron su acompañamiento a este esfuerzo colectivo.

También la Casa Comunitaria busca ser un referente para el arte y la cultura, donde las y los artistas, colectivos y asociaciones, grupos y más de las diversas expresiones del arte y la cultura puedan hacer del espacio, un lugar ameno y acorde a las necesidades de nuestra sociedad. Así mismo ir en sintonía con los servicios de salud, tutela, conocimiento y derechos que se promoverán en este lugar, tal y cual fue en vida la labor del Obispo Gómez, destacó la pastora Arísbe Avelina Gómez.

La inauguración marca el inicio de una serie de iniciativas encaminadas a atender la salud, la vida, la educación, el arte y la cultura en medio de una sociedad cuyo fin debe estar centrado en la espiritualidad, la solidaridad y el amor al prójimo.

Artistas, religiosos, representantes de organizaciones y pueblo en general se dieron cita a esta fiesta que funda los cimientos de un espacio que busca ser el gran referente de unidad y convivencia comunitaria.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...