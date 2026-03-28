Recuerdan legado del obispo luterano Medardo Gómez en el primer aniversario de su fallecimiento

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

A un año del fallecimiento del obispo luterano Medardo Gómez, la familia y el programa Encuentro con Julio Villagrán, conmemoraron su legado pastoral, su compromiso con los derechos humanos y su papel histórico durante el conflicto armado salvadoreño, destacando su influencia tanto a escala nacional como internacional.

Durante un espacio televisivo, la pastora Arísbe Abelina Gómez, hija del obispo, subrayó que el trabajo pastoral del obispo estuvo profundamente vinculado con la defensa de la dignidad humana y la construcción de la paz desde el Evangelio, una tarea que, aseguró, continúa siendo vigente en el contexto actual del país.

“La tarea de la iglesia sigue siendo anunciar el Evangelio y denunciar lo injusto. No podemos separar el anuncio de la denuncia cuando hablamos del Reino de Dios y del bien común”, expresó la pastora.

Según explicó, el liderazgo del obispo Gómez respondió a un contexto histórico marcado por la violencia y la exclusión social durante la guerra civil salvadoreña, periodo en el que acompañó a comunidades víctimas del conflicto y promovió procesos de reconciliación y justicia social desde la fe cristiana.

La pastora destacó, además, que el trabajo pastoral en la actualidad enfrenta nuevos desafíos, particularmente en una sociedad atravesada por cambios tecnológicos, transformaciones culturales y nuevas dinámicas sociales.

“Hoy estamos en otro contexto. La era digital, por ejemplo, exige nuevas formas de comunicar el mensaje y de hacer de la iglesia un espacio público para el bienestar humano”, afirmó.

Un legado de fe y compromiso social

El antropólogo Marvin Aguilar señaló que la trayectoria de Medardo Gómez se inscribe dentro de una tradición histórica de liderazgo religioso comprometido con la realidad social salvadoreña, especialmente en la zona oriental del país.

Aguilar explicó que San Miguel ha sido históricamente un espacio donde líderes religiosos han tenido participación activa en los debates políticos y sociales, rompiendo con la idea de que la religión debe mantenerse al margen de la vida pública.

“La tradición en El Salvador demuestra que muchos líderes religiosos han asumido posiciones claras frente a los problemas del país. El obispo Medardo Gómez forma parte de esa línea histórica de compromiso social”, afirmó.

Durante su intervención, recordó, además, los atentados sufridos por el obispo durante el conflicto armado, incluyendo ataques contra su iglesia, acusaciones políticas y persecución, la captura, que reflejan el impacto de su labor pastoral en defensa de los sectores más vulnerables.

Influencia de monseñor Romero en su trayectoria

Uno de los aspectos más destacados por el antropólogo Aguilar fue la cercanía pastoral e inspiración que Medardo Gómez recibió de monseñor Óscar Arnulfo Romero, figura emblemática de la defensa de los derechos humanos en El Salvador.

De acuerdo con testimonios familiares y eclesiales, el obispo Gómez encontró en el mensaje de Romero una referencia espiritual para fortalecer su compromiso con la justicia social y la reconciliación nacional.

Incluso en espacios internacionales, señalaron durante el encuentro, el liderazgo de Gómez fue reconocido como una continuidad del legado pastoral de Romero, llegando a ser descrito como un referente también del compromiso cristiano con los sectores más vulnerables.

En ese mismo sentido, la familia Gómez recordó que el obispo fue nominado al Premio Nobel de la Paz, reconocimiento que evidencia la dimensión internacional de su trabajo pastoral y su aporte en la promoción de la justicia y los derechos humanos.

El cardenal Gregorio Rosa Chávez envió un mensaje de solidaridad a la familia del obispo, destacando la cercanía espiritual y pastoral entre el obispo Gómez y Monseñor Romero, hoy San Oscar Romero.

El papel histórico de la iglesia en la vida pública

Durante la entrevista también se abordó el papel histórico de las iglesias cristianas en la denuncia de injusticias sociales y su participación en procesos de transformación del país.

La pastora Arísbe Abelelina Gómez enfatizó que el anuncio del Evangelio implica necesariamente denunciar aquello que contradice la justicia y la dignidad humana.

“Si todo estuviera bien, no habría tanta necesidad de anunciar. El anuncio del Evangelio implica señalar lo que no está bien y construir caminos de paz”, expresó.

Agregó que la Iglesia Luterana continúa trabajando de manera articulada con otras iglesias cristianas dentro de espacios ecuménicos orientados a promover el diálogo social, la reconciliación y la construcción del bien común.

Un legado vigente para las nuevas generaciones

A un año de su fallecimiento, el legado del obispo Medardo Gómez continúa siendo una referencia ética para las nuevas generaciones, especialmente en momentos en que el país enfrenta nuevos retos sociales y políticos.

Su trabajo pastoral, señalaron, dejó como herencia una iglesia comprometida con la justicia social, la defensa de los derechos humanos y la construcción de la paz desde el acompañamiento comunitario.

En ese sentido, la conmemoración de su primer aniversario no solo representó un acto de memoria histórica, sino también un llamado a retomar su ejemplo como guía para el presente y el futuro de la vida eclesial y social salvadoreña.

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