Vía Crucis del régimen de excepción: madres sufren el martirio de tener a sus hijos detenidos injustamente

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Comunidades organizadas y representantes de organizaciones sociales realizaron este viernes de Dolores, un Vía Crucis del régimen de excepción en el Centro de San Salvador para evidenciar a la ciudadanía que para los familiares de personas detenidas injustamente bajo esta medida es un via crucis, es decir, un dolor.

En la actividad participaron las Comunidades Eclesiales de Base del Bajo Lempa. Su representante, Salvador Ruiz, señaló que el régimen de excepción ha sido violatorio de los derechos humanos. Denunció que incluso un día antes de implementarse el régimen de excepción, las autoridades hicieron capturas en la comunidad, las cuales fueron arbitrarias.

«Hoy queremos hacer presencia en este lugar como un símbolo de acompañamiento también a las compañeras guardianas de este lugar», comentó Ruiz en referencia a Gloria Anaya y Eneida Abarca, ciudadanas que han realizado 80 vigilias en el centro histórico de San Salvador para denunciar problemas ambientales y sociales como el relleno sanitario de San Francisco Ángulo y la destrucción del Bosque El Espino. Eneida Abarca, pide todos los días en las calles del país, verdad y justicia, ya que tiene 4 años de no saber el paradero de su hijo, Carlos Ernesto Santos Abarca.

El Vía Crucis también significó un llamado a las autoridades para que den libertad a los presos y perseguidos políticos como Ruth López, defensora de derechos humanos y crítica al Gobierno de Bukele. Pidieron también la liberación de Enrique Anaya, abogado constitucionalista.

«Hace dos años, en nuestras comunidades hemos realizado el Vía Crucis del régimen de excepción y en él narramos que realmente este régimen para las familias de presos inocentes es un Vía Crucis», comentó Ruiz.

El régimen de excepción cumple 4 años este viernes 27 de marzo. Medida que según el Gobierno es para combatir frontalmente a las pandillas, pero ha servido para violentar los derechos humanos de personas que nada tienen que ver con pandillas y amedrentar a defensores de DDHH.

Ruiz señaló que en la historia se conmemora a Jesús de Nazaret, un inocente que fue condenado a muerte y en su lugar pusieron en libertad a un delincuente llamado Barrabás. «Entonces, la misma historia se repite, por eso, con este Vía Crucis también queremos denunciar, que estas atrocidades se siguen cometiendo, lo que hicieron con el inocente Jesús de Nazaret lo siguen haciendo con los hombres y mujeres de hoy».

En el Vía Crucis presentaron obras (cuadros) de Alexander Serpas, un habitante del Bajo Lempa, que simbolizan el régimen. A través de su arte representa la teología de las madres que sufren y que lloran a hijos e hijas desaparecidas forzadamente.

Se realizaron 14 estaciones que comprende el camino de Jesús a su martirio. Las madres expresaron su martirio ante las detenciones de sus hijos, y que luego de 4 años de régimen no saben de su paradero.

Eneida Abarca, Gloria Anaya y las madres de personas detenidas injustamente que se toman las calles para denunciar las detenciones injustas, son las que luchan en El Salvador por demostrar la inocencia y reencontrarse con sus hijos e hijas.

En el Vía Crucis se enfatizó que el régimen de excepción ha evidenciado que no hay amor más grande que el de una madre. «Ante tanto dolor y angustia podemos decir que las madres de hoy son las Marías traspasadas del almas», añadió Lourdes Palacios, del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES).

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