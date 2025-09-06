Muere conductor de vehículo por invadir carril

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El conductor de un vehículo falleció este viernes tras invadir el carril contrario e impactar contra una rastra en el km 64 ½ de la carretera Longitudinal del Norte, en las cercanías del caserío La Cruz, distrito de Nueva Concepción, Chalatenango Centro.

Las autoridades señalaron que se realizaron las labores de rescate del cuerpo que quedó atrapado en la cabina del carro.

“Nuestros policías se encuentran en la zona para realizar la inspección correspondiente y orientar a los conductores”, señalaron agentes que se encontraron en el lugar.

En otro percance un hombre de 23 años, identificado como Roberto Miguel Sánchez Vides, fue el responsable de ocasionar un accidente de tránsito en el km 27 carretera desde Santa Ana a San Salvador.

Fuentes de la PNC señalaron que Sánchez perdió el control e invadió el carril contrario, por lo que chocó de frente contra otro vehículo, resultando una persona adulta y una menor de 3 años lesionadas.

Al realizarle el alcotest al motorista resultó con 112° de alcohol. Sánchez Vides permanece en custodia en un centro asistencial, debido a que también resultó lesionado.

Otro accidente se reportó en el km 8 de la Troncal del Norte donde un vehículo quedó atrapado debajo de un pick-up y dos personas resultaron lesionadas, reportó Comandos de Salvamento.

También Bomberos de El Salvador reportaron que un vehículo se incendió sobre el km 52 de la carretera Longitudinal del Norte. Los bomberos acudieron al lugar y lograron sofocar las llamas. No se reportan lesionados, solo daños materiales.

Entre tanto, el titular del Viceministerio de Transporte, Nelson Reyes, indicó que la distracción del conductor sigue siendo la primera causa de fallecidos por siniestros viales, por lo cual, en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) han reforzado los patrullajes preventivos y la videovigilancia, para identificar a los conductores que van usando el celular o en otras cosas.

“El 80% de los fallecidos en accidentes de tránsito son motociclistas y peatones. El sistema de fotomulta sigue activo, se continúa detectando infracciones, incluso, en lugares donde se incrementó el límite de velocidad permitido hasta 110 km/h”, dijo.

Reyes enfatizó que la cantidad de fallecidos por accidentes ha disminuido, aunque hay un incremento leve de siniestros viales, lo cuales pueden tener diferentes factores como el crecimiento del parque vehicular.

“Nuestro objetivo no es imponer sanciones, sino reducir los siniestros viales, queremos que la población se transporte de manera segura en todo el país y esto aplica tanto para peatones como conductores”, sostuvo.

Según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONASEVI), desde el 1 de enero de 2025 se han registrado 14,436 percances viales, que han dejado 8,736 lesionados y 796 fallecidos.

