Movimiento ciudadano hace llamado a misiones diplomáticas para salvar El Espino

La destrucción de la finca el Espino inició hace años con la destrucción de los bosques para construir los actuales centros comerciales, la instalación de una universidad privada, pasos a desnivel, entre otros. Ahora quieren darle el tiro de gracia con la construcción de Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) que nada tiene que ver con servicios básicos de la población.

El CIFCO será construido en 55,711.13 metros cuadrados, bajo el Convenio Marco para el Establecimiento del Mecanismo de Cooperación Bilateral para la Ejecución de Proyectos de Asistencia Económica y Técnica entre el Gobierno de la República Popular de China y el Gobierno de la República de El Salvador.

El Movimiento Ciudadano “Todos Somos El Espino” hace un llamado a las misiones diplomáticas en El Salvador, para que incorporen en sus agendas de protección ambiental, un diálogo bilateral con El Salvador que permita que el área boscosa de la Finca El Espino se proteja, principalmente donde se planea la construcción del CIFCO.

Y le recuerdan a las misiones diplomáticas que existe un tratado al Acuerdo de Escazú, de protección ambiental que varios países de América Latina han firmado y que está activo desde 2018, pero que El Salvador no se ha adherido.

El llamado incluye los organismos y las misiones diplomáticas, en El Salvador, de los países de la Unión Europea, Alemania, Francia, España, Suecia, Canadá, Estados Unidos, Italia y Japón, entre otros, para que promuevan el acompañamiento internacional en la lucha de las comunidades y defensores ambientales, para proteger el ecosistema.

El área para construir el CIFCO es de aproximadamente 9 manzanas, es un ecositema que alberga ardillas, mapaches, tacuacines, cotuzas, armadillos y venados, tucanes, torogoces, garrobos, iguanas y serpientes no venenosas entre otros.Y cuenta con una rica flora de árboles, plantas medicinales, pero, sobre todos, es un ecosistema que contribuye a la recarga hídrica y purificación del aire.

Sumado a este llamado el Movimiento ha realizado marchas, para hacer conciencia de que no se destruya el medio ambiente , principalmente en el terreno propiedad del Ministerio de Hacienda en la Finca El Espino.

Así como también hay una campaña de recolección de un millón de firmas, de las cuales se han recolectado 28,105 firmas digitales para evitar la deforestación del área verde del Espino, y por tanto un no a la construcción del CIFCO en la zona.

Es de destacar que el movimiento también ha recolectado firmas físicas entre los visitantes al Parque Bicentenario, zona natural protegida que también forma parte de la Finca El Espino. Así como en la Universidad de El Salvador (UES ) y en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), en las plazas y en otros lugares.

