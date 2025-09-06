La forma de actuar de la PDDH “da tristeza”: Marcela Villatoro

Compartir

“A mí me da tristeza la forma como ha actuado la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), no lo han hecho de forma correcta, cómo la gente esperaría que ellos hubieran defendido los derechos de los salvadoreños”, señaló la diputada del partido ARENA, Marcela Villatoro.

A juicio de la legisladora de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) se intenta “encasillar a los derechos humanos, aduciendo que son para la gente mala”, en referencia a los pandilleros, cuando es todo lo contrario, Villatoro planteó que cuando se pide respeto a los derechos humanos son para las personas que han sufrido de los pandilleros y que sufren del Estado, por medio del régimen de excepción.

Villatoro sostuvo que personeros del Gobierno buscan cambiar la narrativa a su favor para evitar que los salvadoreños exijan el respeto de DDHH o que denuncien violaciones a estos. De hecho, el Gobierno de Nayib Bukele ha negado abiertamente que se violenten los derechos humanos en El Salvador, pese a haber registros de organizaciones de DDHH que han documentado las torturas y malos tratos dentro de las cárceles. Relatos de víctimas directas del régimen de excepción respaldan las violaciones a los DDHH.

“Es una lástima que estén buscando la forma de quitarles esos derechos humanos a todos los salvadoreños y que no les sean respetados y que la procuradora o la Procuraduría, que es la encargada de velar por esos derechos, no haya hecho absolutamente nada”, sostuvo Villatoro.

La procuradora de derechos humanos, Raquel Caballero de Guevara, ha sido fuertemente cuestionada y criticada por no realizar el trabajo que se debería de hacer al frente de la PDDH, como por ejemplo, acompañar a las víctimas del régimen y garantizar los derechos fundamentales.

Villatoro informó que más de 8 mil personas habían pedido apoyo a la Procuraduría referente a los derechos humanos. “Prácticamente no hemos visto el trabajo de ellos”.

La parlamentaria sostuvo que no se le ayuda a la gente como se debería; “cuando la cabeza no funciona el resto no funciona, ese es el problema que nosotros tenemos”.

Sobre las intenciones de Raquel Caballero de reelegirse, la diputada sostuvo que no es la mejor decisión que ella haya tomado: “a mí me hubiera dado pena con el trabajo tan deficiente que se ha tenido en la Procuraduría, querer estar un periodo más, creo que no fue la mejor decisión de su parte”.

