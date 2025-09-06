Renuncian 40 médicos especialistas del Hospital Rosales

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Movimiento por la Salud «Dr. Salvador Allende»/ALAMES El Salvador denunció la renuncia de 40 especialistas del Hospital Nacional Rosales, además de traslados arbitrarios de médicos a otros centros asistenciales sin la capacidad instalada para la atención médica de tercer nivel, con el objeto de acosar, dificultar y generar un ambiente de temor y desánimo, para presionar a las renuncias del personal con mucha experiencia.

“La renuncia de los médicos especialistas del Hospital Nacional Rosales es producto de las acciones administrativas del gobierno salvadoreño, para el desmantelamiento del tercer nivel de atención en salud. Dichas medidas son planificadas para privatizar la salud, iniciando en tan importante centro hospitalario, así le dan inicio al funcionamiento de la Red Nacional de Hospitales”, señaló la entidad en un comunicado.

Estas renuncias se suman a las del presente año en los Hospitales del ISSS debido al acoso laboral, traslados injustificados, intimidación constante, medidas arbitrarias e improvisaciones permanentes sin criterio técnico que caracteriza a la gestión gubernamental actual.

El Movimiento Dr. Salvador Allende calificó de “torpe” la decisión del gobierno que le apuesta a contratar a personal de salud extranjero, que desconoce la realidad salvadoreña y acarreará graves consecuencias a la atención de los pacientes.

El movimiento señaló que esta situación tratará de ser minimizada con mucha propaganda, tour con youtuber en las nuevas instalaciones del hospital Rosales, cuidando las apariencias de abastecimiento de medicamentos hasta las próximas elecciones.

“Todo el tratamiento delicado de los pacientes del Hospital Nacional Rosales tendrá una interrupción y falta de seguimiento que puede ocasionar graves consecuencias de la salud, aspecto que no le importa al gobierno y se vuelve en una crisis silenciosa del sistema de salud que traerá como consecuencia el aumento de la mortalidad de dichos pacientes”, indicó.

También es un golpe demoledor al proceso de formación de especialistas en el Hospital Nacional Rosales, residentes, médicos internos y externos principalmente de la Universidad de El Salvador (UES), todo con el objeto de dificultar, entorpecer y generar incertidumbre en el proceso de preparación, aunque la prioridad es promover a una generación de youtuber e influencer como alternativa laboral en el país, no se debería afectar a los jóvenes profesionales en salud.

“Condenamos dichas acciones irresponsables, todas las consecuencias serán ocultadas en las cifras epidemiológicas como sucedió durante la pandemia de COVID-19 en El Salvador”, sostuvo.

Según Rafael Aguirre, secretario general del Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS), la Ley de la Red Nacional de Hospitales aprobada en agosto de 2025, abre las puertas a la concesión, asocio público-privado o privatización para “mejorar” lo que ellos mismos terminaron de instalar en el sistema, una burocracia perfecta para retrasar compras y mantener privilegios.

