PNC detiene a 3 conductores por conducción peligrosa 

La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la detención de tres conductores por conducción peligrosa, luego de detectarse alcohol en sangre tras realizarle las pruebas de alcotest.

Los sujetos fueron detenidos en diferentes departamentos, luego de provocar accidentes de tránsito.

El primero de ellos es Walter Amílcar Rodríguez Guardado, de 48 años de edad, quien perdió el control de un vehículo del que no tenía los permisos y chocó contra una cuneta de cemento, tras manejar con 182° de alcohol, a la altura del km 58 1/2 de la carretera Longitudinal del Norte, cantón San Bartolo, en Chalatenango.

Otro de los conductores fue identificado como Denis Alexander Ramírez Vega, de 27 años de edad, quien volcó su vehículo en la calle que del lago de Coatepeque conduce al distrito de El Congo, caserío Churumullo, Coatepeque, Santa Ana Este. Al realizarle la prueba de alcotest, arrojó con 136° de alcohol. Una persona resultó gravemente lesionada.

En otro siniestro vial, un hombre resultó gravemente lesionado, luego que Nelson Abel Galdámez, de 24 años, manejaba con 175° de alcohol un vehículo con el que ocasionó un accidente de tránsito en La Palma, Chalatenango Norte.

Estos dos últimos también serán remitidos por lesiones culposas.

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial registra hasta este 15 de septiembre de 2025, un total de 15,135 accidentes viales en lo que va del año, que han dejado como lesionados a 9,139, mil lesionados más que el año anterior, la cifra de fallecidos en este 2025 es de 834, una cifra menor a las 903 registradas en 2024.

