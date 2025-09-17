Bukele habla en discurso de independencia sobre supuesto “modelo salvadoreño”

Compartir

Según Bukele, “el modelo” que se implementa en El Salvador “es uno que ya inspira a otros, pero que solo nosotros podíamos crear porque responde a nuestra historia, a nuestros retos y a nuestros sueños”.

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El presidente de la República, Nayib Bukele, en su discurso del 15 de septiembre por los 204 años de independencia de Centroamérica, habló sobre “el modelo salvadoreño”, el cual se adaptó y ejecutó con la llegada de su Gobierno.

A través de un mensaje a la nación, Bukele sostuvo que «un nuevo El Salvador nace en nosotros y ese nuevo El Salvador nace con nuestro propio modelo, el modelo salvadoreño, hecho por nosotros y para nosotros”. Bukele llegó a la presidencia en 2019 luego de romper con el bipartidismo; sin embargo, ha sido fuertemente criticado por sus acciones en contra de la democracia, separación de poderes y de derechos humanos.

El mandatario sostuvo que «la independencia comienza dentro de nosotros. Es algo que me gusta llamarle el modelo salvadoreño. Los salvadoreños hasta hace muy poco, decidimos que no queríamos depender de nadie, salvo de Dios, eso no significa aislarnos del mundo, los países más independientes reciben más inversión extranjera”, comentó.

Según el mandatario, “cada vez que actuamos con independencia, nos fue mejor. No solo es más digno, sino mejor. Durante años aplicamos recetas internacionales, manuales interminables, millones de dólares en préstamos y supuestas ayudas y todo fracasó. Se nos dijo incluso que la inseguridad que vivíamos era un mal necesario, que los salvadoreños teníamos que vivir durante generaciones con ese mal, que teníamos como única solución aceptar esa realidad y vivir con ella”.

“Pero, cuando decidimos aplicar nuestra propia receta, todo cambió. Lo que tenemos y disfrutamos hoy no es copia de nadie, es un modelo salvadoreño diseñado aquí con nuestras propias decisiones, nuestro esfuerzo y por supuesto con la gracia de Dios”, añadió Bukele para explicar el “modelo salvadoreño”

El mandatario sostuvo que el hecho de que “haya funcionado y que ahora otros países incluso vienen a inspirarse con lo que nosotros hemos hecho, es la mayor prueba de nuestra independencia. Hacer lo nuestro y que funcione. La seguridad fue la prueba más dura”.

Bukele, con su Plan Control Territorial y el régimen de excepción ha detenido a más de 89 mil presuntos pandilleros; eso ha hecho que el índice delincuencial disminuya; también, se redujo el número de homicidios. Sin embargo, esto último se contrasta por las múltiples investigaciones que se han realizado sobre las treguas que hubo entre el Gobierno de Bukele y las pandillas para reducir los homicidios.

Bukele sostiene que los homicidios se redujeron por las acciones en materia de seguridad. “Durante décadas el miedo gobernaba nuestra gente y nuestra gente huía de nuestro país. El Salvador pasó de ser el país más inseguro del mundo y se convirtió en el país más seguro de todo el hemisferio occidental. Y lo logramos porque decidimos ser independientes de verdad, porque aplicamos el modelo salvadoreño, aún a costa de las protestas de los poderes internacionales que antes nos controlaban”, puntualizó el jefe de Estado.

Nayib Bukele terminó su discurso a la nación con el anuncio de la pavimentación de la calle y la remodelación del Centro Escolar Los Toles, en Ahuachapán, luego de que se hiciera viral en redes sociales un grupo de estudiantes marchando sobre la calle en mal estado. También, anunció que la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) llevará el nombre del comisionado general, Mauricio Arriaza Chicas, quien falleció hace un año en un accidente aéreo, cuando transportaban al exgerente de COSAVI, Manuel Coto Barrientos.

