Accidente entre camión y bus deja por lo menos seis lesionados

Compartir

En Santa Ana Oeste

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Los accidentes viales están a la orden del día, dejando víctimas mortales y lesionados. Este martes 16 de septiembre la Policía Nacional Civil (PNC) reportó un percance vial luego que el conductor de un camión colisionó con la parte trasera de un bus de la ruta 282, sobre el km 81 ½ de la carretera Panamericana, en el distrito El Porvenir, Santa Ana Oeste.

Las personas lesionadas se transportaban en el camión que colisionó con el bus y quienes fueron trasladas por cuerpos de socorro y PNC, entre otros, a un centro asistencial cercano.

El accidente, además de los lesionados, dejó tráfico en el lugar, por lo que el paso vehicular se redujo a un carril. Los agentes de la División de Tránsito procedieron a realizar la inspección, para determinarár la causa de este percance.

Otros accidentes

Es de destacar que la noche del lunes se registraron otros incidentes viales en el departamento de Santa Ana, los cuales dejaron varias personas lesionadas, entre ellas un gestor de tránsito.

La Cruz Roja de Metapán reportó la atención a dos motociclistas tras un accidente ocurrido en la carretera que conduce de Santa Ana hacia Metapán, a la altura de Texistepeque.

Se conoció que en el lugar fueron auxiliados dos hombres, mientras que un tercero fue trasladado al Instituto Nacional del Seguro Social (ISSS) de Santa Ana para recibir atención médica.

De acuerdo con fotografías compartidas por la institución, uno de los lesionados es un gestor de tránsito.

Y también en esa misma carretera, pero en la zona conocida como los Arcos de Texistepeque, otro accidente dejó a varias personas heridas. Aunque Cruz Roja no precisó la cantidad, informó que una adolescente de 15 años presentó crisis nerviosa y recibió atención en el lugar.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...