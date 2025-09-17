Dirección de Mercados tendrá $1.3 millones de presupuesto

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto dictaminó reformar la Ley de Presupuesto 2025, para incorporar a la Dirección de Mercados Nacionales un presupuesto especial de $1,342,045, provenientes del Fondo General y de las estimaciones por el arrendamiento de locales.

La reforma busca dotar a esa Dirección del presupuesto necesario para iniciar sus operaciones dentro del presente ejercicio fiscal, con ello se pretende la organización y gestión de los mercados en el país.

Del total de los fondos, $500,000 provienen del Fondo General, mientras que los $842,045 restantes son de recursos propios, principalmente derivados de estimaciones de ingresos por arrendamientos y adjudicaciones de locales y puestos en mercados nacionales.

Laura Arce, subdirectora general de presupuesto del Ministerio de Hacienda, explicó a los diputados que el patrimonio de esta institución está compuesto por los aportes que el Estado le confiere y por los ingresos de arrendamientos y locales ubicados en mercados, plazas y parques, según las tarifas establecidas.

La funcionaria detalló que, del total de los recursos asignados, $424,097 se destinarán a remuneraciones, $780,728 a la adquisición de bienes y servicios, $34,665 a gastos financieros y $102,555 a inversiones y activos fijos.

“Con este presupuesto, la Dirección comenzará su funcionamiento institucional, con el objetivo de garantizar servicios eficaces y ordenados en los nuevos mercados del país. Además, se busca fomentar un sistema de mercados transparente y accesible, así como impulsar la modernización del sector para dinamizar la economía nacional”, afirmó Arce.

Mediante Decreto Legislativo No. 323, de fecha 5 de junio de este año se aprobó la Ley de Creación de la Dirección de Mercados Nacionales y Locales Comerciales Ubicados en Espacios Públicos, en cuyo artículo 4 se crea la Dirección de Mercados Nacionales, como una institución descentralizada, de carácter indefinido, de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía administrativa, presupuestaria, funcional y técnica para el ejercicio de sus competencias y responsabilidades, y que se relacionará con el Órgano Ejecutivo por medio de la Presidencia de la República.

El pasado 26 de agosto, el presidente de la República, Nayib Bukele, inauguró el mercado San Miguelito, el cual será administrado por la nueva Dirección de Mercados junto a los venideros. La Dirección de Mercados Nacionales también se oficializó ese día.

Los que esta dirección administrará serán: el mercado San Miguelito, en San Salvador, mercado de Tapalhuaca, La Paz, la plaza gastronómica de Monte San Juan, en Cuscatlán; el mercado de El Triunfo en Usulután, el mercado de Chalchuapa en Santa Ana.

Los comerciantes del mercado San Miguelito denunciaron que las cuotas mensuales por los puestos no será la misma que se pagaba antes del incendio, como dijo el presidente Nayib Bukele, el día de la inauguración, que la tarifa de cobro sería la misma de antes. Los vendedores que resultaron afectados por el incendio en 2021, tienen asegurado su puesto en este nuevo mercado, pero pagando casi el triple de lo que cancelaban anteriormente.

Antes del incendio en septiembre de 2021 la tarifa mensual de cada puesto rondaba los $17, ahora el de menor tamaño tiene una cuota de $60 y los más grandes $90, además del pago de recibo de agua y luz, pero, también, al pertenecer a la Dirección de Mercados están obligados a declarar IVA y renta.

Exoneración de impuestos para vehículo de EDYTRA

Los parlamentarios de la comisión de Hacienda también emitieron un dictamen a favor de exonerar de todo tipo de impuestos que pueda causar la introducción al país de un microbús a beneficio de la Fundación Salvadoreña Educación y Trabajo (EDYTRA).

El vehículo, según expuso en la comisión el asesor de la Dirección General en Dirección General de Aduanas de El Salvador, Luis Córdova, fue donado por la embajada de los Estados Unidos y servirá para contribuir con sus actividades en favor un sector de la población.

De ser aprobado el dictamen en el pleno legislativo, se exonerará a la fundación de impuestos incluidos los Derechos Arancelarios a la Importación (DAI), del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios (IVA) e impuestos municipales, incluyendo los costos de bodegaje que pueda causar la introducción del vehículo al país.

El funcionario señaló que se estaría exonerando el ingreso del automotor de un total de $12,938.04. Los legisladores destacaron que EDYTRA es una entidad de utilidad pública, apolítica, no lucrativa ni religiosa, que tiene como especial prioridad velar por las personas de escasos recursos.

Estas dos iniciativas serán aprobadas este miércoles en la sesión plenaria.

