Aprueban presupuesto de $1.3 millones a Dirección de Mercados

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto dictaminó este martes incorporar a la Dirección de Mercados Nacionales un presupuesto especial de $1,342,045.00, provenientes del Fondo General y de las estimaciones por el arrendamiento de locales.

La reforma busca dotar a esa Dirección del presupuesto necesario para iniciar sus operaciones dentro del presente ejercicio fiscal, con ello se pretende la organización y gestión de los mercados en el país.

Del total de los fondos, $500,000 provienen del Fondo General, mientras que los $842,045 restantes son de recursos propios, principalmente derivados de estimaciones de ingresos por arrendamientos y adjudicaciones de locales y puestos en mercados nacionales.

Laura Arce, subdirectora general de presupuesto del Ministerio de Hacienda, explicó a los diputados que el patrimonio de esta institución está compuesto por los aportes que el Estado le confiere y por los ingresos de arrendamientos y locales ubicados en mercados, plazas y parques, según las tarifas establecidas.

La funcionaria detalló que, del total de los recursos asignados, $424,097 se destinarán a remuneraciones, $780,728 a la adquisición de bienes y servicios, $34,665 a gastos financieros y $102,555 a inversiones y activos fijos.

Mediante Decreto Legislativo No. 323, de fecha 5 de junio de este año se aprobó la Ley de Creación de la Dirección de Mercados Nacionales y Locales Comerciales Ubicados en Espacios Públicos, en cuyo artículo 4 se crea la Dirección de Mercados Nacionales, la cual, fue oficializada el pasado 26 de agosto por el presidente de la República, Nayib Bukele, cuando inauguró el mercado San Miguelito.

Los que esta dirección administrará serán: el mercado San Miguelito, en San Salvador, mercado de Tapalhuaca, La Paz, la plaza gastronómica de Monte San Juan, en Cuscatlán; el mercado de El Triunfo en Usulután, el mercado de Chalchuapa en Santa Ana.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...