Enrique Anaya cumple 100 días en prisión

El abogado Enrique Anaya, quien se había convertido en un crítico del gobierno del presidente Nayib Bukele, cumplió este 15 de septiembre 10o días en prisión. Anaya es considerado un preso político.

Anaya, quien padece de una enfermedad crónica, fue capturado el 7 de junio, por lo que su salud ha decaído considerablemente, pero el juzgado no le concedió la libertad condicional, y así enfrentar el proceso judicial. Anaya, un abogado constitucionalistas, se lo acusa del delito de lavado dinero y activos desde 2015 hasta 2024.

Sin detalles ni explicaciones, sobre los delitos, ya que la Fiscalía solicitó reserva total del caso, el abogado habría dicho que temía ser arrestado por ser una voz crítica del Gobierno de Nayib Bukele.

De hecho, fue detenido, luego de altercar, por las redes sociales, con el vicepresidente Félix Ulloa.

Durante la marcha del 15 de septiembre, Jaime Quintanilla, abogado defensor de Anaya, pidió la libertad del abogado constitucionalista y enfatizó que su estado de salud es delicado.

Quintanilla hizo un llamado a decretar medidas sustitutivas a la detención de Anaya que guarda prisión en la Penitenciaría Occidental, en Santa Ana, donde fue trasladado el 10 de julio.La situación de Anaya dentro del penal se desconoce, dijo Quintanilla, quien ha insistido en la liberación o al menos que se le den medidas alternativas a la detención debido a su estado de salud.

Es de destacar que la familia de Anaya no ha podido visitarlo y que el Estado no se ha hecho responsable de su condición médica, agregó el abogado defensor.

La Cámara Primera de lo Penal negó, en julio pasado, el recurso de medidas sustitutivas y resolvió que este se mantenga en la cárcel mientras el proceso continúa.

El abogado de Anaya señaló que las medidas sustitutivas a la detención aplican en este caso por la edad y el estado de salud de Anaya. No descartan acudir a instancias internacionales, como la OEA y la ONU, para solicitar su intervención. Actualmente, el caso se encuentra en la fase de instrucción.

