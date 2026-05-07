El Salvador enfrentará un déficit de 4.39 millones de quintales de maíz, frijol, sorgo y arroz

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Saúl Méndez

Colaborador

Luis Treminio, presidente de la Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (CAMPO), alertó sobre un déficit proyectado de 4.39 millones de quintales de granos básicos, entre ellos maíz, frijol, sorgo y arroz.

De acuerdo con un cuadro comparativo presentado por CAMPO, que contrasta la proyección de producción para 2026 con la demanda estimada para 2027, se prevé un déficit del 15.11 % en maíz, 18.75 % en frijol, 22.41 % en sorgo y 50 % en arroz, lo que representa un déficit global del 17.56 %, incluso, bajo los escenarios más favorables.

Treminio también advirtió que, en comparación con el año anterior, el déficit proyectado es mayor y señaló que la cifra de 4.39 millones de quintales faltantes podría incrementarse debido a las condiciones climáticas adversas que enfrenta la región.

“Estamos por debajo de los niveles históricos. En 2021, la producción nacional alcanzó los 28 millones de quintales en los cuatro rubros. Este año se proyectan apenas 20 millones, cuando para cubrir la demanda nacional se necesitan 25 millones de quintales”, advirtió.

“Será un año atípico por la presencia del fenómeno de El Niño. Algunos hablan incluso de un súper Niño o del Niño Godzilla. Todo indica que enfrentaremos un periodo de sequía severa y hay que prepararse para ello”, alertó.

“También advertimos que fue un error orientar a los productores a sembrar en abril, porque las lluvias registradas los días 18, 19 y 20 de ese mes no son suficientes, y posteriormente volvió el periodo seco”, explicó.

El experto comparó la situación actual con la registrada en 2016, cuando la sequía coincidió con la canícula y provocó 42 días consecutivos sin lluvias.

“Se perdió prácticamente el 50 % de la producción nacional. En ese momento las proyecciones eran de 26 millones de quintales y al final solo logramos producir 13 millones, es decir, el 56.5 % de lo previsto en los cuatro rubros”, recordó.

Para este año, la demanda nacional de granos básicos se mantiene en 25 millones de quintales, mientras que la proyección de producción apenas alcanza los 20 millones. De ese total proyectado, el 77.44 % corresponde al maíz, el 9.46 % al frijol, el 10.92 % al sorgo y el 2.18 % al arroz.

Treminio señaló que escenarios similares se han presentado en años anteriores, por lo que insistió en la necesidad de tomar medidas preventivas.

“Esperamos que este año no se repita una situación como la de 2016. Hemos recomendado a los productores buscar semillas adaptadas a condiciones de sequía para garantizar, al menos, una parte importante de la producción”, detalló.

Asimismo, advirtió que el panorama es preocupante, ya que la producción nacional no alcanzará para cubrir la demanda interna.

“Vamos a tener que seguir importando, y eso termina desmotivando al productor nacional, porque el producto importado suele ser más barato, aunque en el mercado muchas veces se comercializa al mismo precio que el nacional”, explicó.

Según las proyecciones del sector, las reservas de maíz podrían agotarse en octubre, lo que obligaría a importar durante los últimos dos meses del año. En el caso del frijol y el sorgo, la necesidad de importación podría surgir desde septiembre.

“En el caso del frijol, somos el país con mayor consumo en la región. Cada persona consume en promedio 40 libras al año, y al multiplicarlo por la población, se requieren alrededor de 2.4 millones de quintales anuales”, enfatizó.

“En maíz, el consumo per cápita supera las 300 libras al año; para ser exactos, son 312 libras por persona. Eso explica por qué la demanda anual alcanza los 18.8 millones de quintales”, concluyó.

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