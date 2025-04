Gloria Silvia Orellana

Integrantes de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) y la Vía Campesina El Salvador aseguraron que el abandono del agro, por parte del gobierno, traerá crisis alimentaria.

Las organizaciones expresaron que, de acuerdo con las perspectivas agropecuarias para el presente año, de no tomar medidas urgentes la población rural podría enfrentar una crisis alimentaria a escala nacional.

El pronunciamiento de las organizaciones se da en el marco del “Día Internacional de las Luchas Campesinas”, que marca un hito como símbolo de solidaridad, internacionalismo y lucha por la soberanía alimentaria y justicia climática. Se conmemora además la masacre de 19 trabajadores rurales campesinos sin tierra en el municipio de Eldorado dos Carajás, en 1996, Brasil.

Guadalupe Esquivel, de Vía Campesina, afirmó que, según los anuarios estadísticos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la producción agropecuaria muestra una “severa caída” en las áreas de cultivo y cosecha de los ciclos 2019-2020 y 2022 -2023, con un total de 1, 138 manzanas con pérdidas en maíz, que equivalen a 152 mil 860 quintales menos de ese grano básico en la dieta de la población salvadoreña.

“Son 11, 737 manzanas pérdidas de frijol que equivalen a 206 mil 894 quintales menos; 4, 619 manzanas en pérdida de sorgo, cuyo equivalente es a 60 mil quintales menos y mil 926 manzanas de pérdidas en arroz, que equivalen a 288 mil 172 quintales menos de alimentos”, dijo Esquivel.

En cuanto a las pérdidas en hortalizas, Esquivel, mencionó 725 manzanas en pérdidas de hortalizas que suman 1 millón 45 mil quintales menos de consumo. Y en cuanto a la producción de frutas señaló 2, 543 manzanas de pérdidas, alrededor de 596 mil quintales menos.

“Tenemos mayor desempleo. Según las Encuestas de Hogares de Propósitos Múltiples (2019-2023), se han perdido 60 mil 364 empleos en el sector agropecuario. De ellos 48 mil 296 son específicamente en agricultura, ganadería, caza y silvicultura. En la pesca se perdieron 12 mil 68 empleos”, afirmó.

“Sólo entre 2019-2023 se han encarecido los insumos agrícolas y pecuarios, disminuyó el crédito en un 79%, es decir, el agro sigue careciendo de financiamiento y apoyo para la obtención del mismo. Y sabemos que un 98% del crédito de la banca nacional se orienta al consumo, comercio, industria, construcción y otros sectores”, reiteró Esquivel.

Propuestas de organizaciones ignoradas

Oscar Recinos, coordinador de la Vía Campesina El Salvador, señaló la ausencia de un “diálogo” con las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en los últimos años, pese a las crisis que ha vivido el sector.

Así también, el “silencio” de la Asamblea Legislativa, ante los anteproyectos que han presentado.

“En una ocasión le presentamos una correspondencia al ministro (MAG), pero no firmó de recibido. Y tenemos varias propuestas que ya tienen tiempo de estar pendientes en la Asamblea Legislativa, y son tan vigentes como siempre, como la Ley de Soberanía Alimentaria, para enfrentar la crisis climática porque esta ley tiene un conjunto de propuestas complementarias para resolver la crisis”, indicó.

“Ahí está incluido todo el tema de organizar los mercados, las compras públicas, el rescate de la semilla criolla, el apoyo en recursos a los agricultores. La Ley de Soberanía Alimentaria, es integral y ha sido construida por una cantidad de organizaciones campesinas e instituciones académicas, es decir, por todos los sectores productores y consumidores”, alegó Recinos.

“El hecho que hayan sido nombrados 5 ministros, es un indicador que el Ministerio de Agricultura y Ganadería no está funcionando y que estamos hablando de la comida de la población, pero esto no le interesa a este gobierno”, manifestó Recinos.

“Parece que ellos están interesados en hacer más dinero, tenemos datos de las importaciones de productos que se convierten en una competencia de los productores locales. Y eso lo que hace es profundizar la pobreza, lo muestran los datos que tenemos, como el aumento de la pobreza extrema de la población rural”, reafirmó Recinos.

En cuanto a los datos oficiales sobre el “deterioro de las condiciones“ de la vida en el área rural, señalan que los “hogares pobres” aumentaron del 24.8% (2019) a 28.3% (2023), que incluye los hogares en “pobreza extrema”, que son aquellas familias que no logran cubrir una alimentación adecuada y que pasaron del 5.2% al 11.18%, según datos de encuestas de gobierno.

Paquete agrícola insuficiente

Recinos comentó que los sondeos en los territorios desde la Vía Campesina, dan cuenta que ni el método ni la cantidad para compra de insumos es óptima para los agricultores y agricultoras.

“Primero, este método que utilizaron (tarjeta) es desventajoso para el productor, porque no estimula a la producción de granos básicos, porque el agricultor puede optar por otro cultivo y no el maíz. Antes, daban el grano de maíz que estimulaba la producción de maíz. Y son apenas 75 dólares, que no cubren el precio de los insumos”, opinó.

“Tenemos sondeos con las quejas por las listas en donde muchas personas ya no aparecen, pese a la campaña del gobierno que habla del listado o llama a enlistarse, pero cuando la gente se busca no aparece. Otra dificultad ha sido que algunas casas agrícolas no les han querido dar insumos porque estos tienen temor que el gobierno no les pague”, explicó Recinos.

CLOC y Vía Campesina El Salvador exigieron al gobierno del presidente Nayib Bukele, la creación de un “fondo de tierras con al menos 100 millones de dólares”, y que sean adjudicadas a 200 mil campesinos y campesinas, que producen la tierra alquilando pequeñas parcelas para cultivos de subsistencia.

Alex Chavarría, de Vía Campesina, originario de La Libertad, afirmó que se debe aprobar una ley que “obligue a la banca privada” a otorgar al sector agropecuario un 15% del crédito total y con facilidad de acceso a mujeres productoras.

“Se debe repensar el bono agrícola para que se convierta en un programa sostenible y resiliente ante el cambio climático, con plena participación del campesinado. Impulsar un programa masivo de construcción de reservorios y cosecha de agua para uso agropecuarios”, indicó.

“Dar marcha atrás al Reglamento Técnico de Bioseguridad de Organismos Vivos Modificados para Uso Agropecuario, ya que abre las puertas a las semillas transgénicas, y promover la Ley de Soberanía Alimentaria”, puntualizó Chavarría.

