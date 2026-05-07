Cámara confirma sentencia contra tres exmandos militares por crimen de periodistas neerlandeses

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Saúl Méndez

Colaborador

El pasado 30 de abril de 2026, la Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro, con sede en Santa Tecla, confirmó la sentencia condenatoria contra el exministro de Defensa, general José Guillermo García; el exdirector de la Policía de Hacienda, coronel Francisco Antonio Morán; y el excomandante de la 4ª Brigada de Infantería, coronel Mario Adalberto Reyes Mena, por el asesinato de los periodistas neerlandeses Koos Koster, Jan Kuiper, Joop Willemsen y Hans ter Laag, ocurrido el 17 de marzo de 1982 en Santa Rita, Chalatenango.

La Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos y la Mesa Contra la Impunidad en El Salvador informaron que la resolución de la Cámara ratifica la sentencia emitida durante el juicio celebrado en el Centro Judicial de Chalatenango el 3 de junio de 2025, en el que los tres altos mandos militares fueron condenados a 30 años de prisión efectiva cada uno. Además, deberán responder por la demanda de responsabilidad civil, en caso de que los familiares de las víctimas decidan promoverla ante los tribunales correspondientes.

La Cámara de lo Penal también resolvió que no procede que el comandante general de la Fuerza Armada, cargo ejercido por el presidente de la República, Nayib Bukele, ofrezca una disculpa pública a los familiares de los periodistas neerlandeses por la demora en la impartición de justicia. Asimismo, determinó que el Estado salvadoreño no asumirá responsabilidad civil subsidiaria en este caso.

Las organizaciones señalaron que este fallo representa una victoria histórica para las víctimas, quienes durante más de cuatro décadas han mantenido su lucha contra la impunidad en El Salvador.

“La Cámara reafirma que el asesinato de los cuatro periodistas fue un crimen ordenado y planificado desde el alto mando militar de la Fuerza Armada, desmontando las versiones que durante años intentaron encubrir estos hechos”, afirmaron.

Además, sostuvieron que la confirmación de la condena envía un mensaje contundente:

“La impunidad no es inquebrantable. Después de décadas de silencio y obstáculos, las víctimas han logrado que la justicia alcance a quienes ocuparon las más altas estructuras de poder militar”, enfatizaron.

“El caso de los periodistas neerlandeses marca un precedente clave para El Salvador. Hoy, la verdad judicial reconoce la responsabilidad de quienes ordenaron y ejecutaron estos crímenes, abriendo una puerta que durante años permaneció cerrada. La lucha de las víctimas ha demostrado que la verdad y la justicia son posibles”, aseguraron.

“Este avance debe impulsar la investigación y sanción de otros crímenes del conflicto armado. Es un paso firme en la lucha contra la impunidad histórica en El Salvador”, concluyeron.

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