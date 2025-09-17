Desde 2023 cerca de 300 médicos especialistas han dejado el ISSS

Compartir

“La combinación de bajos salarios, sobrecarga laboral y ambiente laboral difícil ha motivado a muchos médicos a renunciar e irse a la consulta privada”

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Rafael Aguirre, secretario general del Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS) manifestó que desde diciembre de 2023 hasta septiembre de este año aproximadamente 300 podrían ser los médicos especialistas que han dejado el Seguro Social, lo cual equivale a una quinta parte de la plantilla total de médicos especialistas.

Aguirre dijo que según la memoria de labores del ISSS de 2023, se tiene alrededor de 2,557 médicos entre generales, especialistas y subespecialistas, pero desde que no se dio una negociación del contrato colectivo los médicos deciden retirarse. En ese momento fueron reportadas alrededor de 200 fugas de médicos en solamente dos meses.

“Desde ese tiempo a la fecha se han añadido alrededor de 150 más, en total serían más de 350 médicos que se han ido, la mayoría de los afiliados a SIMETRISSS son especialistas y subespecialistas; eran 1,300 médicos que teníamos afiliados, hoy a la fecha tenemos alrededor de 1,000 médicos todavía trabajando y afiliados, un solo especialista que nos haga falta, estamos hablando de más de cinco mil personas afectadas directamente en el primer mes que esa persona falta”, sostuvo.

Asimismo, consideró que para garantizar una cobertura adecuada de todas las especialidades médicas sería necesario contar con al menos 6,000 galenos, aunque actualmente solo hay 2,150 contratados.

La administración de la institución tomó la decisión de asignar a médicos generales en las atenciones de los especialistas, por ello, es importante que los doctores generales quienes están cubriendo en ese momento, le informen a la población que le van a repetir recetas y si desea una atención con el especialista le refiera con él.

Según Aguirre, el problema es que hacer médicos especialistas no es de la noche a la mañana, se trata de 3 a 5 años mínimo, pero debe comenzar desde el abordaje de pregrado, porque de lo contrario difícilmente podrá hacerse algo en el posgrado.

“La combinación de bajos salarios, sobrecarga laboral y ambiente laboral difícil ha motivado a muchos médicos a renunciar e irse a la consulta privada, el punto no tanto lo económico, sino es maltrato, carencia de recursos, la falta de una apertura de diálogo con las autoridades centrales”, aseguró.

A la vez, recalcó que un ambiente laboral es importante para desarrollar un trabajo armónico, esto debe ser a través de los jefes, los médicos operativos y todo el personal de salud para dar una mejor atención, oportuna y que realmente tenga el resultado importante en la salud de la población; además, de un diálogo resolutivo, con respeto mutuo y sincero.

“Nuestro sistema de salud se basa en tres pilares fundamentales, medicina preventiva, medicina curativa y medicina de rehabilitación, al establecer las políticas de salud que los aborden así vamos a tener un sistema eficaz. Desde hace más o menos un año que ya no podemos tener acceso a un diálogo con las autoridades centrales, porque ahí es donde se toman las verdaderas decisiones para las políticas de salud dentro de la institución”, manifestó.

Las políticas deben ir orientadas para el fortalecimiento de cada uno de los tres pilares, pero muchas veces van dirigidas solamente al eje curativo, es positiva la compra de medicamentos y aparatos especiales para hacer buenos diagnósticos, pero también es esencial darle importancia a los ejes de prevención y rehabilitación que todavía falta hacer un abordaje más en ellos.

El secretario general del SIMETRISSS indicó que desde hace tres años señalaron la deficiencia de medicamentos, el acuerdo era enviar cartas y comunicarle de primera mano a la administración central, pero luego de seis meses y no darse ningún dialogo, en febrero de 2025 el sindicato denunció la falta de medicamentos.

“El problema llegó un momento en que más de 200 medicamentos hacían falta, teníamos el problema de estar indicando los medicamentos y los pacientes no tenían el acceso a ellos, esto es un golpe fuerte para la población salvadoreña usuaria del Seguro Social y no es justo, se paga mensualmente una cuota para poder tener estos medicamentos e insumos” agregó.

Sin embargo, esto se ha normalizado alrededor de un 85%, ahora entre tres a cinco medicamentos están faltando dependiendo de la unidad o centro de atención. En su momento las empresas farmacéuticas y laboratorios expresaron que la deficiencia de medicamentos obedecía a la mala administración, gestión y supervisión por parte de la administración central.

Señaló que el mecanismo de control está fallando en la falta de supervisión, para que el medicamento sea despachado desde las bodegas centrales hacia cada uno de los establecimientos de salud, más del 90% de estas situaciones podrían corregirse, pero no corresponde a un médico solucionar la falta de medicamentos, sino podrían implementar rutas alternativas y hacer un abordaje oportuno cuando el medicamento falte.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...